La manifestació dels CDRs per l’1-O anirà de la Model a la Guàrdia Civil

“Tres generacions de catalans represaliats”. Aquest és un dels lemes dels organitzadors de les actes previstos pel Primer d’Octubre, en commemoració dels sis anys de la celebració del referèndum del Primer d’Octubre. Aquest matí, diferents representants de col·lectius antirepressius i independentistes han presentat el programa del dia que inclourà des de marxes de diferents punts de la conurbació urbana de Barcelona fins a la presó Model on hi haurà debats, col·loquis, un dinar popular i finalment, una manifestació que és previst que coincideixi amb la concentració que ha previst el Consell de la República a la plaça Catalunya. La manifestació sortirà de la presó Model i anirà fins a Travessera de Gràcia, a la comandància de la Guàrdia Civil, on han portat molts dels detinguts per la repressió contra el Procés. La idea és convertir el Primer d’Octubre en una jornada de protesta contra la repressió. Tot en un marc de negociació d’una virtual amnistia.

Els impulsors de la jornada són CDR Catalunya, Desobediència Civil, Front Comú contra la Repressió, Motards per la Independència, Escamots per la Independència, la Sectorial antirepressiva de l’ANC i les plataformes antirepressives de Ponent i de Barcelona. A l’acte de presentació dels actes, també a la presó Model, hi han participat Jordi Pesarrodona, condemnat per desobediència i exvicepresident de l’Assemblea i Cèsar Lagonigro, membres de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya. El Primer d’Octubre, però tindrà un protagonista especial, les víctimes de l’Operació Judes, però també hi col·laboren Adrian Sas, pendent d’entrar a la presó per les protestes postsentència o del Grup de Suport Xènia Absolució.

Capçalera de la manifestació dels CDR / Jordi Borràs

Reivindicar el Primer d’Octubre és defensar els represaliats

El manifest que signen els organitzadors de la jornada reivindica el referèndum en tant que defensa els represaliats. “Reivindicar, defensar i donar suport a les persones represaliades no només és un acte de justícia i solidaritat per l’atac que reben de l’Estat i per l’abandonament en què les tenen les institucions i molts polítics, sinó que també és reivindicar el Primer d’Octubre”.

El document indica que la repressió no acabarà fins no esdevenir un Estat independent. “La fi de la repressió i la resolució positiva del conflicte polític amb l’Estat espanyol i les instàncies que el sostenen, com ho són la monarquia espanyola, l’Íbex 35 i l’aparell politicojudicial, no s’assolirà fins a la independència del nostre país i l’apoderament dels moviments socials i populars com a elements referencials de la nova República”.

El manifest també “denuncia sense embuts” la persecució de la Generalitat contra l’independentisme i d’altres lluites socials. De fet, l’acusa de ser “col·laboracionista amb l’Estat espanyol” amb la personació en diverses causes judicials que titllen “d’indignes”. També reben els mitjans de comunicació als qui acusen “d’indiferència” vers les persones represaliades. En aquest context també reclamen suport a les grans entitats del país.