Els col·lectius antirepressius de l’1-O recelen de l’amnistia

Poquíssima o gens de confiança. Aquesta és la valoració que fan d’una virtual llei d’amnistia diversos col·lectius antirepressius que aquest matí han convocat la mobilització del Primer d’Octubre a Barcelona. De fet, consideren que l’amnistia ha de ser “total”, si no no és una amnistia assumible i, per altra banda, que si s’aprova una llei d’aquesta mena no s’aplicarà per les reticències de l’alta magistratura espanyola, que qualifiquen de franquista. Així ho han manifestat des de la presó Model de Barcelona en la presentació dels actes antirepressius d’enguany per commemorar el referèndum d’autodeterminació.

Entre les entitats i noms s’hi comptaven membres de les Plataformes Antirepressives de Barcelona i de Ponent, el Front Comú contra la Repressió, l’advocat Cèsar Lagonigro de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, el represaliat Jordi Pesarrodona, la Sectorial de Persones Represaliades de l’ANC, CDR Catalunya o Desobediència Civil. Tot i que els actes que han presentat estan enfocats a denunciar la repressió contra l’independentisme, en cap moment s’han referit a la possibilitat de l’amnistia, i només han comentat el seu posicionament a preguntes dels mitjans de comunicació.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, durant el ple de constitució de les Corts Generals al Congrés dels Diputats que aposta per negociar l’amnistia / ACN

“No ens refiem un pèl”

Els diferents col·lectius no es refien un pèl d’una possible amnistia. Possiblement, el que s’ha expressat amb més contundència ha estat Lagonigro que ha recordat que l’amnistia de 1977 va servir per als repressors. “No és la solució a la nostra problemàtica”, ha afegit. En aquest context ha recordat que “pots aprovar una llei, però qui l’acaba aplicant són els jutges, i especialment d’un nivell amunt que són franquistes”. “Es perdrà el control inicial de com s’havia d’aplicar l’amnistia, l’única solució és la independència”, ha emfatitzat. Seguint aquest fil, Lagonigro interpreta que una amnistia “desautoritza l’Estat espanyol”.

Per la seva banda, l’Adam i la Klara, dels Col·lectius antirepressius de Ponent i Barcelona, han defensat que “els processistes s’han vist obligats a reclamar aquesta amnistia per la pressió dels grups socials”. Ara bé, si consideren que hi ha “un motiu d’alegria que moltes persones es puguin alliberar de la repressió” amb una llei així, encara no n’hi ha prou. “És insuficient, no volem cap pres polític a les presons”, ha subratllat Adam que ha clamat en favor del que ha batejat com “l’amnistia total”. Un fet que implicaria la derogació de lleis repressives -com la llei de Seguretat Ciutadana. Pesarrodona també ha mostrat la seva desconfiança amb una llei d’aquest estil més enllà que pugui servir per a situacions personals, però “s’ha preguntat de què servirà als que van rebre cops el Primer d’Octubre que no van cometre cap delicte?”.