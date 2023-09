Los colectivos antirrepresivos del 1-O recelan de la amnistía

Poquísima o ninguna de confianza. Esta es la valoración que hacen de una virtual ley de amnistía varios colectivos antirrepresivos que esta mañana han convocado la movilización del Primero de Octubre en Barcelona. De hecho, consideran que la amnistía tiene que ser «total», si no no es una amnistía asumible. Asimismo, están seguros de que, si se aprueba una ley de este tipo, no se aplicará por las reticencias del alta magistratura española, que califican de franquista. Así lo han manifestado desde la prisión Modelo de Barcelona en la presentación de los actos antirrepresivos de este año para conmemorar el referéndum de autodeterminación.

Entre las entidades y nombres se contaban miembros de las Plataformas antirrepresivas de Barcelona y de Poniente, el Frente Común contra la Represión, el abogado Cèsar Lagonigro de la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña, el represaliado Jordi Pesarrodona, de la Sectorial de Personas Represaliadas de la ANC, CDR Cataluña o Desobediencia Civil. A pesar de que los actos que han presentado están enfocados a denunciar la represión contra el independentismo, en ningún momento se han referido a la posibilidad de la amnistía, y solo han comentado su posicionamiento a preguntas de los medios de comunicación.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante el pleno de constitución de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados que apuesta para negociar la amnistía / ACN

«No nos fiamos un pelo»

Los diferentes colectivos no se fían un pelo de una posible amnistía. Posiblemente, el que se ha expresado con más contundencia ha sido Lagonigro, que ha recordado que la amnistía de 1977 también benefició a los represores. «No es la solución a nuestra problemática», ha añadido. En este contexto, ha recordado que «puedes aprobar una ley, pero quien la acaba aplicando son los jueces y, especialmente de un cierto nivel, son franquistas». «Se perderá el control inicial de cómo se tenía que aplicar la amnistía, la única solución es la independencia», ha enfatizado. Siguiendo este hilo, Lagonigro interpreta que una amnistía «desautoriza al Estado español».

Por su parte, Adam y la Klara, de los Colectivos antirrepresivos de Poniente y Barcelona, han defendido que «los procesistas se han visto obligados a reclamar esta amnistía por la presión de los grupos sociales». Ahora bien, si consideran que hay «un motivo de alegría que muchas personas se puedan liberar de la represión» con una ley así, todavía no es suficiente. «Es insuficiente, no queremos ningún preso político en las prisiones», ha subrayado Adam, que ha clamado en favor de lo que ha bautizado como «la amnistía total». Un hecho que implicaría la derogación de leyes represivas, como la ley de Seguridad Ciudadana. Pesarrodona también ha mostrado su desconfianza con una ley de este estilo más allá de que pueda servir para situaciones personales, pero se ha preguntado «de qué servirá a los que recibieron palos el Primero de Octubre y no cometieron ningún delito».