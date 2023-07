Kíiv multiplica els contactes amb l’OTAN per accelerar els enviaments d’armes

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, està multiplicant els seus contactes amb els líders de l’OTAN per accelerar els enviaments d’armes i obtenir “garanties de seguretat” mentre el país no entra a l’Aliança Atlàntica. Zelenski té previst reunir-se amb representants dels Estats Units, Alemanya i el Regne Unit durant la cimera que l’OTAN celebra a Vílnius (Lituània). El president ucraïnès, decebut perquè els aliats no han volgut posar data l’adhesió d’Ucraïna, ha confiat que rebran una invitació “quan la situació de seguretat ho permeti”.

L’OTAN ha explicitat en diverses ocasions que està disposada a iniciar els tràmits d’accés d’Ucraïna a l’Aliança tan bon punt acabi la guerra contra Rússia. Els aliats són reticents a fer passos abans perquè no volen escalar el conflicte amb Moscou, que sovint critica l’enviament d’armes, i descarten totalment que pugui ingressar abans perquè obligaria a activar l’article 5 de defensa mútua contra Rússia. Zelenski vol marxar de Vílnius amb nous paquets d’armes i un compromís ferm d’assistència financera i militar per a Kíiv mentre duri la guerra i fins que no es faci oficial l’entrada d’Ucraïna a l’OTAN.

Foto de família de la cimera de l’OTAN de Vílnius / ACN

Els països del G7 preparen una oferta per a Ucraïna

En paral·lel, els països del G7 estan ultimant un acord per oferir les garanties de seguretat que reclama Ucraïna mentre no es confirma el seu ingrés a l’OTAN. Kíiv vol evitar que durant el procés de ratificació de l’ingrés, que pot durar mesos, Rússia pugui aprofitar per iniciar una nova campanya militar per desestabilitzar el país. “Els Estats Units i els seus aliats llançaran un procés per donar a Ucraïna compromisos de seguretat a llarg termini en assistència militar i econòmica i altres eines necessàries per fer front a l’agressió russa”, ha explicat un representant de la delegació estatunidenca.

Zelenski esperava marxar de Lituània amb un calendari definit sobre quan Ucraïna rebria la invitació formal per iniciar els tràmits d’adhesió, però fins ara només ha rebut pistes clares per part dels països de l’est. “Quan Ucraïna expulsi Rússia, tindran l’oportunitat d’entrar a l’OTAN i això ho hauríem de fer ràpidament perquè és l’única garantia de seguretat”, ha avisat la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas, a la seva arribada a la cimera de l’OTAN.