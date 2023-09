Capella assegura que mantenir les autopistes gratuïtes és contraproduent

La consellera de Territori, Ester Capella, ha carregat aquest dijous contra la gratuïtat de la xarxa d’autopistes de Catalunya. Per a Capella, mantenir-les lliures de pagament sense peatges va “en el sentit contrari dels temps” perquè creu que no és una bona manera per “assolir els reptes de l’emergència climàtica”. Així ho ha assegurat durant una visita d’obres a Martorell, on també ha fet un clam a finalitzar d’una vegada per totes el corredor mediterrani. De la mateixa manera que ja ho va dir en una entrevista al programa Cafè d’Idees que s’emet a Ràdio 4, la consellera insta al govern espanyol a explicar “com farà el manteniment” d’aquestes vies en cas que la Comissió Europea acabi decantant-se per suprimir que les autopistes siguin gratuïtes, ja que considera que sense peatges no es pot sustentar.

La consellera critica que el govern espanyol defensi la desaparició permanent dels peatges sense proposar una alternativa a la circulació amb tren per tal d’alleugerir el trànsit de camions. De fet, considera que una bona manera per fer-ho seria crear més infraestructures com el corredor mediterrani, que fa anys que ha quedat pendent: “Anem molt tard. Està molt bé pensant en processos electorals, però les misses han de sortir d’algun lloc”, lamenta. La responsable de la cartera de Territori recorda que cada dia travessen les principals artèries del país (AP-7 i AP-2) una mitjana de 30.000 camions: “Podem continuar negant-ho, però existeix una emergència climàtica, la qualitat de l’aire no és bona i tenim excés de vehicles circulant perquè no tenim alternatives, Rodalies no funciona com hauria, no tenim resolt el transport de mercaderies. S’han de buscar solucions i no podem fer el mateix que es feia fa 20 anys”, conclou.

La nova consellera de Territori, Ester Capella, s’ha estrenat al Parlament / ACN

Llei d’habitatge

A més, per altra banda, Capella també ha volgut fer referència a la llei de l’habitatge. En aquest sentit, denuncia que l’Estat té una “manifesta voluntat” de no posar en marxa la llei d’habitatge aprovada abans de les municipals. És per això que reivindica que Catalunya “és l’única part d’Espanya” que ha dit voler aplicar la normativa que limita la pujada del preu dels lloguers, però s’ha trobat amb més traves de les previstes: “Continuo demanant al govern de l’Estat que es deixi d’interpretacions no volgudes pel legislador”, comenta. De fet, aprofitant el moment polític de negociacions entre l’independentisme i el PSOE, Capella ha fet un paral·lelisme amb les converses per la investidura. “Ens diuen que hem de complir la llei, però a la inversa també l’han de complir, el govern de l’Estat ha de complir les lleis que fa”, etziba.