Capella asegura que mantener las autopistas gratuitas es contraproducente

La consejera de Territorio, Ester Capella, ha cargado este jueves contra la gratuidad de la red de autopistas de Cataluña. Para Capella, mantenerlas libres de pago sin peajes va «en el sentido contrario de los tiempos» porque cree que no es una buena manera por «lograr los retos de la emergencia climática». Así lo ha asegurado durante una visita de obras a Martorell, donde también ha hecho un clamor a finalizar de una vez por todas el corredor mediterráneo. Del mismo modo que ya lo dijo en una entrevista en el programa Café de Ideas que se emite a Radio 4, la consejera insta en el gobierno español a explicar «cómo hará el mantenimiento» de estas vías en caso de que la Comisión Europea acabe decantándose para suprimir que las autopistas sean gratuitas, puesto que considera que sin peajes no se puede sustentar.

La consejera critica que el gobierno español defienda la desaparición permanente de los peajes sin proponer una alternativa a la circulación en tren para aligerar el tráfico de camiones. De hecho, considera que una buena manera para hacerlo sería crear más infraestructuras como el corredor mediterráneo, que hace años que ha quedado pendiente: «Vayamos muy tarde. Está muy bien pensando en procesos electorales, pero las cosas tienen que salir de algún lugar», lamenta. La responsable de la cartera de Territorio recuerda que cada día atraviesan las principales arterias del país (AP-7 y AP-2) una media de 30.000 camiones: «Podemos continuar negándolo, pero existe una emergencia climática, la calidad del aire no es buena y tenemos exceso de vehículos circulando porque no tenemos alternativas, Rodalies no funciona cómo habría, no tenemos resuelto el transporte de mercancías. Se tienen que buscar soluciones y no podemos hacer el mismo que se hacía hace 20 años», concluye.

La nueva consejera de Territorio, Ester Capella, se ha estrenado en el Parlamento / ACN

Ley de vivienda

Además, por otro lado, Capella también ha querido hacer referencia a la ley de la vivienda. En este sentido, denuncia que el Estado tiene una «manifiesta voluntad» de no poner en marcha la ley de vivienda aprobada antes de las municipales. Es por eso que reivindica que Cataluña «es la única parte de España» que ha dicho querer aplicar la normativa que limita la subida del precio de los alquileres, pero se ha encontrado con más trabas de las previstas: «Continúo pidiendo en el gobierno del Estado que se deje de interpretaciones no queridas por el legislador», comenta. De hecho, aprovechando el momento político de negociaciones entre el independentismo y el PSOE, Capella ha hecho un paralelismo con las conversaciones por la investidura. «Nos dicen que tenemos que cumplir la ley, pero a la inversa también lo tienen que cumplir, el gobierno del Estado tiene que cumplir las leyes que hace», espeta.