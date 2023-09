Catalunya Ràdio i RAC1, empatades en les preferències dels oients segons el CEO

Després d’uns quants anys de clar liderat de RAC1 en les emissores de ràdio, la darrera enquesta del Centre d’Estudis i Opinió (CEO) els empata amb Catalunya Ràdio. A través d’una enquesta Òmnibus que s’ha realitzat entre el 2 de maig i el 4 de juliol, tant l’emissora pública com la del grup Godó se situen en la mateixa posició pel que fa a la preferència dels oients a l’hora d’informar-se de l’actualitat, un 18%. Cal tenir en compte que aquesta enquesta, impulsada per la Generalitat, porta per objectiu saber quines són les preferències dels oients a l’hora d’informar-se. Així doncs, els resultats obtinguts no tenen per què coincidir amb els de l’EGM, un sistema per mesurar les audiències diferent.

Aquests darrers resultats capgiren la dinàmica que havia quedat plasmada en l’enquesta anterior del CEO, en la qual RAC1 continuava per sobre de Catalunya Ràdio. Aquesta enquesta analitzava quina era l’emissora de ràdio habitual per escoltar informatius segons la simpatia política de cadascú. RAC1 es posicionava molt per sobre de Catalunya Ràdio tant pels oients afins a Junts com als d’ERC. De fet, només les persones afins a la CUP opten abans per escoltar l’emissora pública que no RAC1. El que sí que continua quedant reflectit és que les dues emissores catalanes es desmarquen amb diferència de les espanyoles, on la SER s’emporta el lideratge (6%).

Imatge corporativa de RAC1

Lideratge indiscutible de TV3

Si deixem de banda la ràdio i ens centrem en la televisió, TV3 continua sent la cadena més triada per l’audiència de Catalunya. Aquesta última enquesta del CEO indica que un 31% de la població enquestada escull la televisió pública de Catalunya per informar-se de l’actualitat, una xifra que creix si afegim el percentatge de gent que opta pel 3/24 (10%). Així doncs, amb més de 20 punts de diferència respecte a la segona cadena més triada, TV3 es manté com la televisió més vista a Catalunya. Aquesta mateixa enquesta del CEO també reflecteix que la televisió pública també és la que transmet més confiança entre l’audiència, emportant-se un 7,7 de valoració mitjana de la qualitat de la informació.