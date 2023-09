Andorra frena les negociacions per entrar a la Unió Europea

El president d’Andorra, Santiago Espot, ha assegurat aquest dijous a la tarda que suspenen les negociacions amb Europa per adherir-se a la Unió Europea. El motiu que al·lega l’executiu andorrà és que considera “contraproduent i inútil” mantenir aquestes converses en aquests moments. Tot i això, ha volgut deixar clar que aquest fre no està justificat per cap motiu de “mandat polític ni popular”, ja que recorda que l’última paraula la tindran els ciutadans del país que sotmetran l’associació europea a referèndum. Així ho ha assegurat durant una roda de premsa que ha celebrat des de Nova York, on Espot hi ha viatjat per participar en l’Assemblea General de l’OTAN. “No assumim cap risc”, ha sostingut el cap de Govern, remarcant que, en cap moment pretén posar als ciutadans entre l’espasa i la paret per decidir sobre aquesta qüestió.

En aquest sentit, Espot també ha remarcat la voluntat que ha vist durant aquests dies de negociar un acord que resultés favorable per Andorra. És a dir, que considera que els països amb qui ha mantingut tracte durant l’assemblea de l’OTAN tenen una “bona sensibilitat i ganes d’ajudar” perquè es respectin les especificitats d’Andorra a l’hora d’adherir-se a la Unió Europea.

Xavier Espot, cap de govern d’Andorra / EP

Diverses reunions amb països europeus

Espot també s’ha reunit amb el president de la República Txeca, Petr Pavel, al qual ha agraït el “suport” rebut durant la presidència txeca del Consell d’Europa. En la trobada han signat la signatura del Conveni de no doble imposició, que segons un comunicat del Govern andorrà, està “en els últims tràmits previs a la seva entrada en vigor”, és a dir, que tot i que encara no és oficial, podria ser-ho en un període breu de temps. També s’ha reunit amb el president d’Estònia, Alar Karis, amb qui ha abordat dossiers en curs, com la “col·laboració” en qüestions de digitalització, financeres i econòmiques.