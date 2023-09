Andorra designa advocats d’ofici per a la policia patriòtica de Rajoy

Novetats en la causa andorrana oberta arran per la pota de l’Operació Catalunya al Principat contra la cúpula del ministeri de l’Interior espanyol que dirigia Jorge Fernández Díaz durant la presidència de Mariano Rajoy. Segons ha pogut saber El Món, la secció d’Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia andorrana -el jutjat- ha designat ja advocats d’ofici per a l’exdirector Adjunt Operatiu del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino, i per la seva mà dreta l’inspector Bonifacio Díez, alies Boni. Tots imputats arran de la querella que van presentar l’Institut de Drets Humans d’Andorra i l’entitat catalana Drets. A la querella s’hi van sumar els germans Ramon i Higini Cierco, els propietaris de la Banca Privada d’Andorra (BPA), l’entitat financera víctima de l’entramat político-policial contra el procés sobiranista de Catalunya i contra la família Pujol Ferrusola.

Una instrucció on també estan investigats, el mateix expresident espanyol, Mariano Rajoy, l’exministre de l’Interior Fernández Díaz i l’exministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. Tots tres, però, amb un enrevessat procediment dilatori a Espanya per intentar escapolir-se de l’acció de la justícia andorrana. Per la seva banda, Francisco Martínez “Paco Bomba”, exsecretari d’Estat de Seguretat amb Fernández Díaz ja ha designat advocat propi. Encara no s’ha fet cap designa per Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policia.

El inspector en cap, Bonifacio Díaz Sevillano,en una imatge d’arxiu/ R.Rubio.Europa Press ,

Un nomenament que permet continuar

El nomenament dels advocats d’ofici permetrà ara a la batllessa continuar diferents indagacions amb els personats que podran tenir accés al sumari. Ara bé, les declaracions hauran d’esperar que la justícia espanyola decideixi sobre els recursos interposats per Rajoy, Montoro i Fernández Díaz a les comissions rogatòries andorranes. Unes comissions que, si bé, en primera instància van ser cursades, després per una escletxa legal, van ser aturades en una decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que es va haver d’autoesmenar.

El nomenament arriba just la setmana que el fiscal general d’Andorra ha presentat les seves conclusions contra els executius de la BPA en el primer judici de l’entitat que suposadament hauria estat víctima de l’Operació Catalunya. Un judici sobre blanqueig de capitals batejat com “Cas Gao Ping” que a Espanya encara s’ha de jutjar a l’Audiència Nacional amb el nom d’Operació Emperador. De fet, la tesi de la querella és que van utilitzar aquest cas, i d’altres, per pressionar la BPA amb denunciar-los al Tresor dels Estats Units si no donaven informació sobre comptes corrents o fons que presumiblement tenien els líders independentistes a l’entitat.

Finalment, una “Nota” del Tresor dels EUA va activar els mecanismes per intervenir la BPA i la seva filial espanyola Banco de Madrid que van acabar abaixant la persiana. Un tancament que, ara com ara, es troba judicialitzat en entendre els antics propietaris i accionistes que no hi havia motiu financer per tancar les entitats. La jutgessa veu en la conducta dels imputats indicis de la comissió del delicte de l’article 322 del Codi Penal d’Andorra, que descriu l’atac a la sobirania andorrana a través de les coaccions, les amenaces, l’extorsió i el xantatge.