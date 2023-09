3.000 residents a Andorra, pendents de l’obligació d’aprendre català

Uns 3.000 residents a Andorra estan pendents de la lletra petita de la futura llei que obliga els estrangers a aprendre català si volen viure i treballar al país. La ministra andorrana de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat durant la presentació del projecte de llei de la llengua oficial que els residents hauran de demostrar uns coneixements mínims de català a través d’un curs de 30 hores i una entrevista. La nova llei, que entrarà en vigor al llarg de l’any vinent, substituirà la legislació del 1999. Els creadors de contingut —youtubers— en queden exempts de moment.

L’obligació de superar el curs només s’exigirà en la primera renovació dels estrangers amb un permís de residència i treball. El govern andorrà estudiarà més endavant ampliar l’exigència a altres models de residència. Els youtubers, que estan enquadrats en els permisos de residència i treball per compte propi, no s’ha “previst que hagin de superar aquesta prova de nivell bàsic”, tot i que “això no vol dir que en un futur o en comissió també es pugui acabar incloent aquest grup de permisos” en la llei. Els treballadors temporers també estaran exempts en un inici., ha dit Bonell.

El cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, en un acte a la Generalitat / EP

Un reglament determinarà els requisits concrets de català

La nova llei, doncs, obligarà els residents a “acreditar nocions bàsiques de la llengua per obtenir la primera renovació del permís”, tot i que serà un reglament que encara no s’ha fet el que determinarà els requisits concrets que es demanaran als demandants del permís. La norma també obligarà a fer que la salutació inicial que es faci de cara al públic sempre sigui en català i s’exigirà el coneixement del vocabulari bàsic de cada professió.

El govern andorrà està convençut que la mesura “no impedirà que ningú per raó de llengua pugui venir a Andorra, sinó que facilitarem l’aprenentatge quan estiguin al país”. La nova llei estableix un règim sancionador quan hi hagi incompliments. El 80% de les queixes que rep el Ministeri de Cultura i el Servei de Política Lingüística provenen del sector del comerç, així que la nova llei donarà més instruments per obrir expedients sancionadors.