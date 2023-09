Andorra ha anunciat l’obligatorietat de tenir coneixements mínims de català per viure al país i els youtubers que hi viuen no han dubtat a reaccionar a la notícia. Ara bé, la reacció no ha estat la que esperava molta gent, que creia que es mostrarien combatius i s’ho prendrien malament. Els dos youtubers espanyols més coneguts que viuen a Andorra per a pagar menys impostos, El Rubius i The Grefg, han reaccionat a la notícia en dos directes de Twitch que no han deixat indiferent ningú.

“Encantat d’aprendre català. Em fa il·lusió aprendre un nou idioma. Em motiva”, ha assegurat El Rubius en un directe on ha dit que si no l’obliguen a fer una cosa no la fa, però que, en canvi, si l’obliguen ho acaba fent, pel que la mesura està “ben parida”. “Sé alguna cosa de català perquè fa tres anys que soc aquí, com per exemple, ‘pa amb tomàquet’, ‘escolta’, ‘la finestra’ o ‘bon dia’”, ha explicat entre riures. L’opinió d’El Rubius no va anar més enllà i va canviar de tema en el seu directe.

“M’agrada com sona el català”

Qui n’ha parlat més estona és The Grefg, que s’ha resignat a aprendre un mínim de català. El youtuber fa sis anys que viu a Andorra i fent broma ha preguntat als seus seguidors si els agradaria que fes directes en català. Tot i que no sap dir res en català -de fet, ni tan sols com et dius- el youtuber ha sorprès en reconèixer que sempre li ha agradat “com sona el català”. “Sempre m’ha cridat l’atenció”, ha dit. Posteriorment, ha preguntat entre riures a la seva audiència si els agradaria que fes el curs de català en directe. “Ja em veig fent un directe titulat ‘Aprenent català perquè no em facin fora d’Andorra'”, ha dit de broma abans d’explicar que utilitza molt la paraula adeu abreviada com ‘deu’ perquè li agrada molt.

“El castellà és el que utilitzem la majoria, però no serà una dificultat per seguir vivint aquí”

The Grefg ha assegurat que el català “s’assembla al castellà, però té moltes diferències” i, en to de broma, ha afegit “fins aquí la meva residència a Andorra”.“A Andorra la llengua oficial és el català. En la majoria de països, la llengua oficial és la més parlada, però aquí a Andorra, no. El castellà és la llengua que utilitzem la majoria d’aquí, així ens entenem”, ha criticat lleugerament The Grefg, tot i que ha dit que podrà continuar vivint allà. “Crec sincerament que no serà una dificultat per continuar vivint a Andorra. Dificulta molt més els 50.000 euros de dipòsit que has de pagar per a portar la teva empresa que no pas haver d’acreditar el mínim de català”, ha conclòs.