Youtubers que viven en Andorra reaccionan a la obligación de aprender catalán

Andorra ha anunciado la obligatoriedad de tener conocimientos mínimos de catalán para vivir en el país y los youtubers que viven no han dudado a reaccionar a la noticia. Ahora bien, la reacción no ha estado la que esperaba mucha gente, que creía que se mostrarían combativos y se lo tomarían mal. Los dos youtubers españoles más conocidos que viven en Andorra para pagar menos impuestos, El Rubius y The Grefg, han reaccionado a la noticia en dos directos de Twitch que no han dejado indiferente nadie.

«Encantado de aprender catalán. Me hace ilusión aprender un nuevo idioma. Me motiva», ha asegurado El Rubius en un directo dónde ha dicho que si no lo obligan a hacer una cosa no la hace, pero que, en cambio, si lo obligan lo acaba haciendo, por el que la medida está «bien parida». “Sé algo de catalán porque hace tres años que estoy aquí, como por ejemplo, ‘pan con tomate’, ‘escucha’, ‘la ventana’ o ‘buenos días’”, ha explicado entre risas. La opinión del Rubius no fue más allá y cambió de tema en su directo.

«Me gusta como suena el catalán»

Quien ha hablado más rato es The Grefg, que se ha resignado a aprender un mínimo de catalán. El youtuber hace seis años que vive en Andorra y bromeando, ha preguntado a sus seguidores si los gustaría que hiciera directos en catalán. A pesar de que no sabe decir nada en catalán -de hecho, ni siquiera como te llamas- el youtuber ha sorprendido al reconocer que siempre le ha gustado «cómo suena el catalán». «Siempre me ha llamado la atención», ha dicho. Posteriormente, ha preguntado entre risas a su audiencia si los gustaría que hiciera el curso de catalán en directo. «Ya me veo haciendo un directo titulado ‘Aprendiendo catalán porque no me echen de Andorra'», ha dicho en broma antes de explicar que utiliza mucho la palabra adiós abreviada como ‘manantial’ porque le gusta mucho.

«El castellano es lo que utilizamos la mayoría, pero no será una dificultad para seguir viviendo aquí»

The Grefg ha asegurado que el catalán «se asemeja al castellano, pero tiene muchas diferencias» y, en tono en broma, ha añadido «hasta aquí mi residencia en Andorra».“En Andorra la lengua oficial es el catalán. En la mayoría de países, la lengua oficial es la más hablada, pero aquí en Andorra, no. El castellano es la lengua que utilizamos la mayoría de aquí, así nos entendemos”, ha criticado ligeramente The Grefg, a pesar de que ha dicho que podrá continuar viviendo allá. “Creo sinceramente que no será una dificultad para continuar viviendo en Andorra. Dificulta mucho más los 50.000 euros de depósito que tienes que pagar para llevar tu empresa, que no tener que acreditar el mínimo de catalán”, ha concluido.