Els ‘youtubers’ quedarien exempts de l’obligatorietat del català a Andorra

El cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, ha explicat aquest matí que els ‘youtubers’ quedarien exempts de garantir un mínim de català per a poder residir al país. Així ho ha assegurat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, en la qual no ha entrat en detalls sobre com funcionarà la nova llei que obliga a saber un mínim de català per viure-hi, però sí que ha avançat que “segurament” els ‘youtubers’ serien un dels col·lectius que no haurien de saber català per poder ser residents a Andorra. “Qui vingui a residir al nostre país i que no vagi a treballar al nostre país, perquè és un resident sense activitats lucratives, perquè és un resident passiu, pot ser aquest el cas dels ‘youtubers’, no farà falta fer-ho extensiu”, ha volgut matisar Espot.

Espot defensa que aquesta nova llei, aprovada a finals del mes d’agost, porta per objectiu garantir els drets lingüístics de tots els residents i els visitants: “En definitiva, es tracta de fomentar l’ús social i sobretot respectar i garantir els drets dels andorrans i gent que ens visita de ser atesos amb l’únic idioma oficial”, assegura. Després dels atacs que ha rebut per part d’alguns ‘influencers’ que actualment viuen a Andorra i que no saben parlar català, Espot també ha volgut deixar clar que l’obligatorietat d’uns mínims de català per viure-hi no implica que cadascú pugui parlar amb la llengua que se senti més còmode: “Això vol dir que convertirem a Andorra en una absoluta dictadura lingüística? -fent referència a les declaracions de l’streamer Agustín 51 que l’acusaven de voler implantar una dictadura del català al país- Evidentment que no. La gent podrà continuar parlant en la llengua que vulgui”, defensa.

El cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, durant una compareixença electoral / ACN

Varietat de reaccions a la nova llei

Els ‘youtubers’ que viuen a Andorra per a pagar menys impostos dels que pagarien si visquessin a Espanya han reaccionat aquests dies de diverses maneres a la nova llei. Una llei, però, que encara no està aprovada oficialment. Mentre que alguns van reaccionar de males maneres envers aquesta notícia, com és el cas d’Agustín 51, altres de més coneguts van encarar l’obligació d’aprendre català amb més bons ulls. Aquest és el cas, per exemple, d’El Rubius: “Encantat d’aprendre català. Em fa il·lusió aprendre un nou idioma. Em motiva”, explicava en un dels directes.