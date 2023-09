Los ‘youtubers’ quedarían exentos de la obligatoriedad del catalán en Andorra

El jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha explicado esta mañana que los ‘youtubers’ quedarían exentos de garantizar un mínimo de catalán para poder residir en el país. Así lo ha asegurado en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio , en la cual no ha entrado en detalles sobre cómo funcionará la nueva ley que obliga a saber un mínimo de catalán para vivir, pero sí que ha avanzado que «seguramente» los ‘youtubers’ serían uno de los colectivos que no tendrían que saber catalán para poder ser residentes a Andorra. «Quien venga a residir en nuestro país y que no vaya a trabajar en nuestro país, porque es un residente sin actividades lucrativas, porque es un residente pasivo, puede ser este el caso de los ‘youtubers’, no hará falta hacerlo extensivo», ha querido matizar Espot.

Espot defiende que esta nueva ley, aprobada a finales del mes de agosto, puerta por objetivo garantizar los derechos lingüísticos de todos los residentes y los visitantes: «En definitiva, se trata de fomentar el uso social y sobre todo respetar y garantizar los derechos de los andorranos y gente que nos visita de ser atendidos con el único idioma oficial», asegura. Después de los ataques que ha recibido por parte de algunos ‘influencers’ que actualmente viven en Andorra y que no saben hablar catalán, Espot también ha querido dejar claro que la obligatoriedad de unos mínimos de catalán para vivir no implica que cada cual pueda hablar con la lengua que se sienta más cómodo: «Esto quiere decir que convertiremos en Andorra en una absoluta dictadura lingüística? -haciendo referencia en las declaraciones de la streamer Agustín 51 que lo acusaban de querer implantar una dictadura del catalán en el país- Evidentemente que no. La gente podrá continuar hablando en la lengua que quiera», defensa.

El jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot, durante una comparecencia electoral / ACN

Variedad de reacciones a la nueva ley

Los ‘youtubers’ que viven en Andorra para pagar menos impuestos de los que pagarían si vivieran en España han reaccionado estos días de varias maneras a la nueva ley. Una ley, pero, que todavía no está aprobada oficialmente. Mientras que algunos reaccionaron de malas maneras hacia esta noticia, como es el caso de Agustín 51, otros de más conocidos encararon la obligación de aprender catalán con más buenos ojos. Este es el caso, por ejemplo, del Rubius: «Encantado de aprender catalán. Me hace ilusión aprender un nuevo idioma. Me motiva», explicaba en uno de sus directos.