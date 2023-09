L’oli d’oliva, disparat: fins a 4 euros de diferència segons el supermercat

El preu de l’oli d’oliva s’ha disparat molt. De fet, segons l’Institut Nacional d’Estadística el preu ha augmentat un 52% durant el 2022. I això es veu repercutit en les butxaques dels consumidors a l’hora de fer la compra. Segons un estudi de l’organització de consumidors Facua, el preu de l’oli d’oliva verge extra d’una mateixa marca pot arribar a variar fins a quatre euros segons el supermercat. El document analitza 50 marques d’oli diferents en vuit cadenes d’alimentació de l’Estat i conclou que, de mitjana, el preu varia al voltant d’un 45%. Un marge que encara creix més quan parlem d’ampolles de litre, on la variació pot arribar a variar fins a un 68,1% segons el supermercat, valor que equival a una diferència de 5,31 euros per litre.

En concret, segons l’estudi realitzat per Facua, la diferència més gran de la variació del preu entre el producte d’una mateixa marca es troba en l’ampolla d’un litre d’oli d’oliva verge extra de Carbonell picual, que se situa en els 8,86 euros a l’Alcampo i s’enfila fins als 12,85 euros a Carrefour. Aquesta entitat defensa que la variació de preus entre supermercats sumada de l’espectacular pujada de preus del producte es deu a “l’especulació”. És per això que des de Facua demanen al govern espanyol que prengui mesures i que apliqui “més control” sobre el preu del producte. Una reclamació que se suma a la demanda de topalls als marges de benefici de les empreses, que ja fa anys que posen sobre la taula.

Una dona comprant en un supermercat de Barcelona | ACN (Mariona Puig)

Pràctiques sancionables

Per a l’organització de consumidors, el fet que el preu del mateix producte i de la mateixa marca variï tant en funció del supermercat al qual se’l vagi a buscar és una “pràctica sancionable”, ja que el decret que estableix la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics prohibeix qualsevol encariment que no sigui derivat d’una pujada dels costos. És per això, doncs, que Facua considera que aquestes pràctiques que fan servir “algunes distribuïdores” seria mereixedora de sanció.