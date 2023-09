VÍDEO | La policia espanyola deté un home per tocar el cul a una reportera al carrer

La policia espanyola ha detingut aquest dimarts al matí un home que ha agredit sexualment a la reportera del programa ‘En boca de todos’ de Cuatro Isa Baldo. Un home s’ha acostat a la periodista mentre estava en directe al barri de Lavapiés, a Madrid, i li ha tocat el cul per l’esquena mentre parlava amb la càmera. Després d’agredir-la, l’home, amagat darrere unes ulleres de sol, ha intentat que el seu acte passés desapercebut preguntant de quin canal eren. Baldo ha mantingut la transmissió amb molta professionalitat fins que el presentador del programa que estava al plató, Nacho Abad, l’ha interromput per abordar la situació. “T’acaba de tocar el cul?”, pregunta, a la qual Baldo respon afirmativament.

“Posam davant a aquest tio tonto”, etzibava Abad. La reportera l’ha encarat directament i li ha demanat explicacions: “Per molt que volguessis preguntar-nos, m’havies de tocar el cul?“, pregunta. L’home, entre excuses, intenta marxar del lloc dels fets com si res del que ha fet hagués passat. Tota la situació ha quedat gravada íntegrament per les càmeres de Cuatro. “Tu estàs fent el teu treball, tan bé com feixos sempre, i arriba un imbècil i et toca el cul amb cap dret. M’indigna”, insistia Abad. Després del delicte sexual comès per aquest home, la cadena ha procedit a denunciar els fets a la policia. Poc després, la policia espanyola ha acabat detenint a l’autor d’aquest acte.

Una agresión sexual en directo.



Lo que hasta hace poco era “normal”, gracias al feminismo ya no lo es.#SeAcabo la impunidad. Sólo sí es sí.



Todo el apoyo a @IsaBalado pic.twitter.com/qy2VKUz36i — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 12, 2023

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

Comportament reiterat

Poc després que Baldo tallés l’emissió en directe, des de la cadena han reprès la retransmissió des del mateix punt del carrer on s’han produït els fets. La reportera ha relatat que l’home continuava deambulant pel carrer increpant i molestant a tothom que passava per allà. “El pitjor és que segueix per aquí, per aquest carrer i veig que va xocant la mà i molestant a totes les persones a les quals es troba. No és cosa meva. Està fent el mateix amb totes les noies. És molt desagradable i més quan et trobes treballant”, sentencia Baldo. L’home continuava acostant-se i des del plató li demanaven que el graves. Ella, però, estava incòmode amb la situació, segons ha assegurat. “M’ha posat bastant nerviosa i no m’agrada… No em ve de gust res donar-li protagonisme”, afegia la periodista demanant poder continuar amb la seva feina sense centrar el directe en l’home.