Toñi Moreno sempre havia estat molt hermètica sobre la seva vida íntima, la que ha volgut mantenir allunyada del focus de la premsa rosa. No li ha agradat parlar sobre les seves parelles i no s’ha publicat pràcticament res al respecte, fins al punt que va mantenir oculta la seva homosexualitat durant molts anys. L’encarregada de treure-la a la llum va ser, curiosament, Laura Pausini.

La presentadora l’estava entrevistant fa uns anys a Viva la vida de Telecinco quan, de sobte, la cantant li preguntava directament si li agradaven les dones. La cara de Toñi era un poema, ja que es quedava en silenci sense saber què dir. Finalment, reaccionava: “Un moment, que sortiré d’aquesta situació. No m’agraden les dones, m’agrades tu”. Poc després, un fotògraf la captava de la mà de María Casado i es confirmava aquest rumor sobre la seva vida sentimental.

Toñi Moreno va sortir de l’armari gràcies a Laura Pausini

En aquests moments, a Toñi Moreno no se li coneix parella; però està centrada en la faceta de mare soltera i, a més a més, es troba en un moment professional molt bo. Concursant de Masterchef i presentadora d’un magazín a Canal Sur, també ha concedit una entrevista a La Sexta que ha servit per saber una mica més sobre la seva sortida de l’armari.

“Laura Pausini és meravellosa, meravellosa. Tota la vida li agrairé que em tragués de l’armari perquè era un secret a veus. Era com tapar el sol amb un dit i em vaig alliberar des d’aquell dia. Va ser per mi una meravella, així que li agrairé tota la vida”, ha dit ara.

A Toñi Moreno li va costar viure obertament amb la seva homosexualitat i ara, vist amb perspectiva, lamenta haver estat ella “la primera homòfoba que no s’acceptava”. Recorda viure com si no es permetés viure la seva vida: “Estava vivint la vida d’altres”. Davant d’aquest atac de sinceritat al respecte, Boris Izaguirre ha volgut aplaudir que ho digués i que ho fes en el seu programa: “Aquest és l’al·legat més increïble que he escoltat en tota la meva vida contra l’armari. L’armari és viure la vida d’altres i no la teva, exactament”.

Toñi Moreno treu a la llum una anècdota divertida | La Sexta

La presentadora va demanar a Joan Carles de Borbó que trobés feina al seu pare

En un altre moment de l’entrevista, Toñi Moreno ha tret a la llum una anècdota divertida que la relaciona amb Joan Carles de Borbó. La periodista diu que va haver-hi un moment en què va escriure-li una carta, ja que estava desesperada perquè el seu pare estava a l’atur: “Jo tenia vuit anys quan vaig enviar una carta al rei Joan Carles per demanar-li que busqués feina al meu pare. La Casa Reial em va respondre amb la capçalera oficial i tot. Em deien que el meu pare s’havia d’inscriure a l’Oficina Nacional de Empleo, però ell ja ho estava”.

Toñi Moreno, però, diu que és més fan de Sofia de Grècia que de l’emèrit: “Jo a Joan Carles el veig com un home de 80 anys i em fa pena que no pugui o no vulgui viure a Espanya. A mi no m’importaria que hi tornés, però hi ha hagut moments en els quals s’ha sentit impune i no ha tingut un comportament exemplar”.