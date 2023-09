Toñi Moreno: «Yo era la primera homófoba que no me aceptaba»

Toñi Moreno siempre había sido muy hermética sobre su vida íntima, la que ha querido mantener alejada del foco de la prensa rosa. No le ha gustado hablar sobre sus parejas y no se ha publicado prácticamente nada al respeto, hasta el punto que mantuvo oculta su homosexualidad durante muchos años. La encargada de sacarla a la luz fue, curiosamente, Laura Pausini.

La presentadora le estaba entrevistando hace unos años en Viva la vida de Telecinco cuando, de repente, la cantante le preguntaba directamente si le gustaban las mujeres. La cara de Toñi era un poema, ya que se quedaba en silencio sin saber qué decir. Finalmente, reaccionaba: «Un momento, que saldré de esta situación. No me gustan las mujeres, me gustas tú». Poco después, un fotógrafo la captaba de la mano de María Casado y se confirmaba este rumor sobre su vida sentimental.

Toñi Moreno salió del armario gracias a Laura Pausini

En estos momentos, a Toñi Moreno no se le conoce pareja; pero está centrada en la faceta de madre soltera y, además, se encuentra en un momento profesional muy bueno. Concursante de Masterchef y presentadora de un magacín en Canal Sur, también ha concedido una entrevista en La Sexta que ha servido para saber algo más sobre su salida del armario .

«Laura Pausini es maravillosa, maravillosa. Toda la vida le agradeceré que me sacara del armario porque era un secreto a voces. Era como tapar el sol con un dedo y me liberé desde aquel día. Fue para mí una maravilla, así que se lo agradeceré toda la vida», ha dicho ahora.

A Toñi Moreno le costó vivir abiertamente con su homosexualidad y ahora, viste con perspectiva, lamenta haber sido ella «la primera homófoba que no se aceptaba». Recuerda vivir como si no se permitiera vivir su vida: «Estaba viviendo la vida de otros». Ante este ataque de sinceridad al respeto, Boris Izaguirre ha querido aplaudir que lo dijera y que lo hiciera en su programa: «Este es el alegato más increíble que he escuchado en toda mi vida contra el armario. El armario es vivir la vida de otros y no la tuya, exactamente».

Toñi Moreno saca a la luz una anécdota divertida | La Sexta

La presentadora pidió a Juan Carlos de Borbón que encontrara trabajo a su padre

En otro momento de la entrevista, Toñi Moreno ha sacado a la luz una anécdota divertida que la relaciona con Juan Carlos de Borbón. La periodista dice que hubo un momento en el que le escribió una carta, ya que estaba desesperada porque su padre estaba al paro: «Yo tenía ocho años cuando envié una carta al rey Juan Carlos para pedirle que buscara trabajo en mi padre. La Casa Real me respondió con el membrete oficial y todo. Me decían que mi padre se tenía que inscribir a la Oficina Nacional de Empleo, pero él ya lo estaba».

Toñi Moreno, sin embargo, dice que es más fan de Sofía de Grecia que del emérito: «Yo a Juan Carlos lo veo como un hombre de 80 años y me hace pena que no pueda o no quiera vivir en España. A mí no me importaría que volviera, pero ha habido momentos en los que se ha sentido impune y no ha tenido un comportamiento ejemplar».