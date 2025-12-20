Toñi Moreno triunfa en Canal Sur desde hace unos cuantos años, cuando dejó Telecinco para pasarse a la televisión autonómica de su tierra. La presentadora ha conseguido un montón de éxitos profesionales en una carrera que ha sido muy larga, pero nunca habría dicho que llegaría a ser tan conocida sobre todo porque sus inicios fueron muy complicados. Ahora se acaba de saber que el icónico Jesús Hermida la rechazó en cuatro castings cuando era joven, así que no vio en ella el talento que ha acabado demostrando posteriormente.

Ha sido ella misma quien lo ha sacado a la luz en una entrevista muy potente en la que ha reconocido que acabó siendo presentadora por necesidad. Su familia atravesó graves problemas económicos, hasta el punto de que no podían comprarle los libros escolares porque no se lo podían permitir. Ante esto, ella pidió trabajo en la televisión local de su pueblo no por vocación, sino por supervivencia. Tenía 14 años, solo, pero necesitaban dinero tal como ha confesado en el pódcast Tengo un plan.

Toñi Moreno ha confesado que el padre era agricultor y que la madre tuvo que encadenar hasta tres trabajos para aportar dinero a la casa: «En casa siempre he visto gente muy trabajadora. De hecho, los dos padres se fueron un tiempo a trabajar en una casa donde no había móviles. Mis dos hermanas y yo nos quedamos solas en el piso cuando solo éramos adolescentes».

Ella participó en una vendimia para poder pagarse los libros, un trabajo que rápidamente se daría cuenta de que no se le daba bien. Afortunadamente, en televisión sí que lo hizo bien: «Recuerdo que mi padre me tuvo que firmar una autorización para que trabajara siendo tan joven. En la tele local me dieron una cámara con un cable en la mano y me dijeron que presentara el pódcast de la época, me tuve que buscar la vida». De aquella época, recuerda que era muy tímida y que la llamaban Doña perdón porque siempre pedía disculpas por sus errores.

Jesús Hermida la rechazó en cuatro castings seguidos | Europa Press

Jesús Hermida descartó a Toñi Moreno en cuatro castings

Cuando vio que ese mundo le gustaba, pidió trabajo a Jesús Hermida. Era el mejor del momento, así que ella fue a los cuatro castings que había convocado para intentar convencerlo de que merecía una oportunidad. No lo consiguió, sin embargo, y le dedicó una frase maliciosa que aún recuerda: «Señorita, usted no vale para esto«. El comentario le hizo mucho daño, claro: «Lloré mucho y fui a casa hecha polvo…«.

Aún así, continuaba esforzándose: «Cada mañana me levantaba a las 7 para limpiar y tenerlo todo listo para poder ver el programa de Hermida a las 9». Ahora que lo ve con perspectiva, ve «normal» que no la contratara: «Solo tenía 18 años, es normal que pensara a dónde iba».

Ella quería estudiar Derecho, pero como los padres no tenían dinero para pagárselo ella optó por aceptar la oferta de ir de reportera de guerra durante la posguerra de los Balcanes. Allí no se encontró una realidad fácil, sino historias que emocionaron a su padre: «Percibía que mi trabajo servía para algo». Poco a poco fue gustándole más y más, hasta dar el salto a la televisión nacional, presentar un montón de programas en Telecinco y ahora como estrella de Canal Sur.