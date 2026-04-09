Toñi Moreno ha concedido una entrevista muy personal en el programa de Ana Milán, que está sabiendo extraer titulares de los famosos que pasan por su sofá de Cuatro. En el caso de la presentadora andaluza, llegaba con ganas de sincerarse sobre un pasado complicado donde no se aceptaba a sí misma. Darse cuenta de que le gustaban las mujeres no fue fácil de aceptar, sobre todo porque había crecido en un entorno homófobo: «Estudié en una escuela de monjas, con una educación muy católica, y de allí me venía que me costara admitir que quería sexo solo por placer».
En esta intervención en televisión, Toñi Moreno asegura que tuvo muchos novios antes de salir del armario: «He sido muy antigua y he tardado mucho porque no quería ser lesbiana. Yo fui la primera homófoba conmigo misma porque creía que era pecado. Yo quería ser una buena hija… Y, de hecho, llegué a desear ser monja antes que lesbiana«.
Precisamente en esta etapa educativa tan cerrada fue donde comenzó a darse cuenta de su orientación sexual. Por primera vez, ha confesado que estuvo enamorada de una de las monjas que le impartía clase: «Creo que fue la primera de quien me enamoré, aunque me engañaba a mí misma por entonces y me decía que simplemente la admiraba muchísimo… Le dediqué una canción y todo».
Toñi Moreno agradece a Laura Pausini por ayudarla a salir del armario
La presentadora siempre había sido muy discreta respecto a su vida privada, hasta que Laura Pausini le preguntó de manera inocente si le gustaban las mujeres y ella aprovechó para quitarse un peso de encima: «Le debo la vida, me quité 20 años de encima porque hasta entonces nunca me había dado un beso con una mujer en la calle. Mi principal enemiga he sido yo misma y me ha costado mucho llegar a quererme«.
Desde que es madre, es aún más consciente de la importancia de ser sincero con uno mismo: «Ella no vivirá en un lugar con esquinas con polvo, mi hija vivirá la verdad. Es importante que aquellos que tengamos cierta repercusión hablemos sobre este tema».
Una entrevista que gustará a sus fans, que la ven desnudarse emocionalmente sobre un tema complicado que ha marcado su vida y también su amor propio.