Toñi Moreno ha concedit una entrevista molt personal al programa d’Ana Milán, que està sabent extreure titulars dels famosos que passen pel seu sofà de Cuatro. En el cas de la presentadora andalusa, arribava amb ganes de sincerar-se sobre un passat complicat on no s’acceptava a si mateixa. Adonar-se que li agradaven les dones no va fer fàcil d’acceptar, sobretot perquè havia crescut en un entorn homòfob: “Vaig estudiar a una escola de monges, amb una educació molt catòlica, i d’allà em venia que em costés admetre que volia sexe només per plaer”.
En aquesta intervenció a televisió, Toñi Moreno assegura que va tenir molts nòvios abans de sortir de l’armari: “He estat molt antiga i he trigat molt perquè no volia ser lesbiana. Jo vaig ser la primera homòfoba amb mi mateixa perquè creia que era pecat. Jo volia ser una bona filla… I, de fet, vaig arribar a desitjar ser monja abans que lesbiana“.
Precisament en aquesta etapa educativa tan tancada va ser on va començar a adonar-se de la seva orientació sexual. Per primera vegada, ha confessat que va estar enamorada d’una de les monges que li impartia classe: “Crec que va ser la primera de qui em vaig enamorar, encara que m’enganyava a mi mateixa per llavors i em deia que simplement l’admirava moltíssim… Vaig dedicar-li una cançó i tot”.
Toñi Moreno agraeix l’ajuda a Laura Pausini per poder sortir de l’armari
La presentadora sempre havia estat molt discreta pel que fa a la seva vida privada, fins que Laura Pausini va preguntar-li de manera innocent si li agradaven les dones i ella va aprofitar-ho per treure’s un pes de sobre: “Li dec la vida, vaig treure’m 20 anys de sobre perquè fins llavors mai no m’havia fet un petó amb una dona pel carrer. La meva principal enemiga he estat jo mateixa i m’ha costat molt arribar a estimar-me“.
Des que és mare, que és encara més conscient de la importància de ser sincer amb un mateix: “Ella no viurà en un lloc amb cantonades amb pols, la meva filla viurà la veritat. És important que aquells que tinguem certa repercussió parlem sobre aquest tema”.
Una entrevista que agradarà als seus fans, que la veuen despullar-se emocionalment sobre un tema complicat que ha marcat la seva vida i també el seu amor propi.