Toñi Moreno revela tot el que no ha explicat sobre el pas per ‘Masterchef’

Toñi Moreno ha parlat de la seva experiència a Masterchef poques hores abans d’una nova emissió. El càsting d’aquesta edició està agradant molt, amb bon rotllo i també molta emoció. La presentadora reconeix que li havien ofert participar-hi diverses vegades, però que mai no havia pogut dir que sí perquè estava lligada contractualment a Telecinco i era incompatible. Ara que havia fitxat per TVE per presentar Plan de tarde, ja no podia dir que no: “Em vaig il·lusionar amb aquella trucada perquè soc fan del format i m’encanta, el veig tots els anys. Vaig pensar que seria una bona experiència i, per això, vaig dir que sí”.

Abans d’entrar, va parlar amb altres famoses lligades al concurs: “Terelu Campos em va dir que seria dur i, efectivament. No creia que ho fos tant, però realment és una experiència apassionant i molt exigent”, revela a VerTele. Té clar que repetiria, ja que creu que ha estat un projecte professional que ha suposat “un abans i un després” en la seva vida privada: “He descobert moltes coses de mi, com un afany de superació que no sabia que tenia”.

Toñi Moreno creu que s’ha exposat molt en l’experiència a Masterchef

Creu que s’ha exposat més del que volia, però considera “impossible” no fer-ho: “Cada dia gravem 14 hores i no pots estar impostat. Aquest és el programa en el qual més m’he exposat perquè aquí sí que t’oblides que hi ha càmeres. He fet moltíssimes hores de directe en la meva carrera, però aquí m’he despullat com mai no havia fet. A vegades penso que no recordo tot el que he explicat aquí i estic terroritzada. És el primer cop que faig broma sobre temes de la meva vida privada, per exemple”.

Diu que ho ha passat malament, sobretot en els moments en què preparava plats que sabia que no eren bons: “He plorat molt cada vegada que he entregat una merda. No em preocupava fer el ridícul perquè sé que és un programa d’entreteniment, però és que havia treballat moltíssim la preparació del plat fins al punt d’anar a dormir a les tres de la matinada perquè havia estat practicant”.

Toñi Moreno plora a Masterchef | TVE

La presentadora va plantejar-se abandonar el concurs en alguna ocasió

Reconeix que és normal sentir, en algun punt, que vols abandonar: “Tens ganes de guanyar i també d’abandonar i anar cap a casa perquè és un programa molt estressant. He tingut ganes de marxar, però no perquè em tractessin malament sinó perquè és dur. Mai no m’havia imaginat que ploraria per culpa d’uns ous fregits. El més dur de tot plegat ha estat no veure la meva filla, ja que gravàvem tres dies a la setmana i només la podia veure els dissabtes”.

Toñi Moreno diu que, en el seu cas, s’ha gastat molts diners en classes de cuina: “M’he gastat en classes el que no he guanyat en el programa. Diuen que em surt a deure, de fet. Quan acabava de gravar, anava amb la professora i m’estava amb ella des de les nou de la nit fins a la una de la matinada. L’endemà a les set de matí ja em recollien, així que ha estat una mili“.

Molta emoció a Masterchef amb Toñi Moreno | TVE

I amb els jutges com ha estat la relació? Considera que hi ha hagut dies millors i d’altres pitjors: “He plorat moltíssim, però també riureu molt amb mi. Als jutges els coneixia perquè els havia entrevistat als tres, però m’han sorprès perquè tenen un tracte proper i són persones bellíssimes. També dic que des que vaig acabar de gravar el programa, no he tornat a agafar una cullera”.