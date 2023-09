Mercedes Milá torna a TVE després de 33 anys sense trepitjar els seus platós com a presentadora. La notícia és una bomba molt inesperada i demostra que la cadena pública, efectivament, es troba en ple procés de transformació. Ara mateix es troben en la creació de No sé de qué hablas, un programa d’entrevistes que la tindrà a ella al capdavant.

La idea consistirà en escollir un tema d’interès general i d’actualitat fa un temps, que Mercedes entrevisti personatges relacionats amb això i que siguin els joves els qui el comentin. Aprofitaran l’arxiu d’entrevistes antigues per contextualitzar i, després, oferiran el testimoni de gent jove per tal de captar com ha canviat el món. La productora darrere? Zanskar Producciones, de Jesús Calleja, qui ha confiat en Milá en les últimes feines que ha tingut. Diuen que el públic estarà format per gent de totes les edats i que tindrà “un paper actiu”.

Mercedes Milá estarà acompanyada d’Inés Hernand, sense programa a TVE des de la cancel·lació de Gen Playz. No han confirmat si farà de copresentadora o si només liderarà alguna secció, uns detalls que han assegurat que trauran a la llum molt aviat. De moment no hi ha data d’estrena i encara estan treballant en acabar de detallar com serà tot.

Primeres paraules de Mercedes Milá després de saber-se que torna a TVE

La primera en pronunciar-se al respecte ha estat la protagonista, la periodista catalana, a través del seu perfil d’Instagram: “Mare meva de la meva vida, no sabeu com de contenta que estic de poder dir públicament que torno a TVE, la meva casa des del principi. Torno a aquells platós en els quals jo vaig començar a sentir el cor que em palpitava amb el pilot vermell. Estic molt contenta. A més a més, torno amb el mateix equip”.

Mercedes Milá confirma el fitxatge | Instagram

“Ja us explicarem detalls, però volia així en calent perquè m’acaben de dir que ha començat a córrer la veu i no volia que vosaltres fóssiu els últims en assabentar-vos; sinó que al contrari, que els seguidors d’Instagram tinguéssiu aquesta mena de primícia en la qual jo us dic sí, torno a TVE”, ha dit visiblement emocionada.