Mercedes Milá revela detalls desconeguts de la seva vida amorosa

Mercedes Milá ha reaparegut a televisió de la mà de Joaquín, el futbolista que vol captivar la petita pantalla amb un programa que està fent millor audiència de la que s’esperaven. La icònica periodista barcelonina ha tret a la llum un drama que havia mantingut en secret fins ara, la mort de l’amor de la seva vida: “Vaig començar a televisió fa 26 anys i ho recordo perquè va ser llavors quan em vaig enamorar. Allà vaig conèixer el José, la meva parella durant 20 anys… Va morir l’any passat. Ell va ser director d’alguns dels meus programes, així com director de cinema i teatre. Nosaltres discutíem per les coses de la rutina, fins que ens vam adonar que cadascú mirava cap a una banda i això és esgotador”.

Mercedes Milá dona detalls desconeguts de la seva vida sentimental

Mai no es van arribar a casar, però la separació hauria estat molt dolorosa igualment: “Tots dos vam refer la seva vida ràpidament. Ell es va casar poc després i jo també em vaig enamorar ràpid. La seva mort va ser un cop molt dur perquè ha estat l’home de la meva vida. Posteriorment vaig tenir una relació passional de quatre anys molt maca amb el Carlos, però l’home de la meva vida no va ser ell. No parava de plorar, vaig patir tant amb la seva mort… Encara ara parlo amb ell cada dia a través de les meves meditacions”.

El José Sámano hauria estat una peça clau en què la fama no pugés al cap de la presentadora: “Ell em va deixar clar que en aquell moment m’estaven demanant autògrafs, però que no li havia de donar importància. Ell també va estar al meu costat en el pitjor moment de la meva carrera, quan vaig estar quatre anys sense treballar. Si no és per ell que em pagava el menjar i la casa, hauria d’haver tornat amb els meus pares. Teníem una productora junts i, en separar-nos, em vaig quedar sense res. Va ser llavors quan Gran Hermano em va salvar la vida”.

Sobre aquesta segona relació que comentava, amb en Carlos, simplement ha explicat que va ser ell qui va decidir trencar la relació: “Quan va marxar de casa, jo vaig tocar fons. Recordo que va ser deu dies abans de la final del primer GH el 2000. No ho vaig explicar a ningú. Quan va guanyar Ismael a mi se’m veia aparentment normal, però en realitat estava a l’infern”, va explicar en una entrevista antiga.

Mercedes Milá revela quina és la seva entrevista somiada | Antena 3

La presentadora revela quina és la seva entrevista somiada

Mercedes Milá també ha sorprès en treure a la llum quin és el famós que té pendent entrevistar. Pocs ho haurien esbrinat, tenint en compte que ha dit que li encantaria poder parlar amb Isabel Preysler: “He entrevistat els seus marits i he parlat amb ella per telèfon un munt de vegades, però és impossible entrevistar-la”. La socialité més famosa hauria declinat l’oferta un munt de vegades, el que hauria convertit aquesta entrevista en la primera de totes les que la periodista vol fer abans de jubilar-se.