Trampa insòlita a ‘Masterchef’: les postres, comprades a pastisseria

Masterchef és a la graella des de fa uns quants anys, però mai abans havia passat una escena tan lamentable com la d’aquest dijous. La prova d’exteriors ha estat un autèntic desastre, fins al punt que han hagut de demanar al convidat que ajudés i, fins i tot, l’han enviat a una pastisseria a comprar postres per als comensals perquè es veien desbordats i no arribaven a tot. Com era d’esperar, aquesta situació ha sulfurat als membres del jurat i Jordi Cruz els ha esbroncat de valent per la mala organització.

Els problemes han tingut lloc a la prova d’exteriors, com dèiem, quan tot l’equip es traslladava a San Vicente de la Barquera (Cantàbria), el punt de partida del Camí Lebaniego. La idea era donar menjar a 80 peregrins, els qui no han gaudit d’un menú cinc estrelles Michelin precisament.

David Bustamante ajuda l’equip vermell de Masterchef i compra les postres a una pastisseria

David Bustamante, veí il·lustre de la localitat i exconcursant del programa de TVE, va passar-se a saludar sense esperar-se que acabaria ajudant quan Sandra, una de les concursants, va haver d’abandonar. El cantant d’OT no va dubtar-ho i va col·locar-se el davantal per ajudar a l’equip vermell de Londoño. Aquest seria el pitjor amb diferència, ja que res no els va sortir bé: “Tots vosaltres sense excepció heu estat despistats, desubicats i amb una actitud que no era la correcta“, els retrauria després Jordi Cruz.

I és que, realment, sense l’ajuda del xef català no haurien aconseguit acabar cap dels plats. També ell ha estat qui ha donat el vistiplau a la trampa d’enviar David Bustamante a buscar sobaos per als convidats, ja que als cuiners no havien tingut temps i no havien sabut reaccionar: “Aquesta és la primera vegada que envio un convidat a comprar quelcom a una pastisseria. Si no arriba a anar, no servim postres. Ha estat un desastre superb”. Els concursants no s’ho prenien gaire seriosament i, al final, Cruz s’ha enfadat de debò: “Esteu de conya? Esteu contents amb no haver tret el menú com Déu mana? D’haver tret un plat en tercera posició? No sé d’on surt la vostra alegria”.

David Bustamante torna a Masterchef | TVE

Sandra Gago, l’expulsada de Masterchef d’aquesta setmana

L’expulsada d’aquesta setmana ha estat Sandra Gago, model i famosa per ser la parella de Feliciano López. Ja des de la primera prova va fer-se evident que no era la seva nit, ja que no va presentar un bon plat i més endavant acabarien acusant-la de carregar-se el peix. En la d’exteriors, a més a més, va començar a sentir un mal de cap “insuportable i constant” i va haver d’abandonar.

Ja en l’eliminatòria, el resultat no va convèncer perquè no va saber materialitzar la idea que tenia i això va restar-li punts: “Es nota que tens por i això es trasllada al plat. L’única cosa que salva la teva proposta és l’emplatat”. Ella ha intentat justificar-se, però: “Volia fer un pesto, però no he trobat el parmesano ni un formatge que quedés bé i m’he bloquejat“.

Sandra Gago, eliminada de Masterchef | TVE

Una gala intensa en què s’ha vist molt bon rotllo entre els concursants, sí, però en la qual el nivell ha deixat molt a desitjar.