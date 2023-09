Trampa insólita en ‘Masterchef’: el postre, comprado en pastelería

Masterchef está en la parrilla desde hace unos cuantos años, pero nunca antes había pasado una escena tan lamentable como la de este jueves. La prueba de exteriores ha sido un auténtico desastre, hasta el punto que han tenido que pedir al invitado que ayudara e, incluso, lo han enviado a una pastelería a comprar postre para los comensales porque se veían desbordados y no llegaban a todo. Cómo era de esperar, esta situación ha sulfurado a los miembros del jurado y Jordi Cruz les ha criticado por la mala organización.

Los problemas han tenido lugar en la prueba de exteriores, como decíamos, cuando todo el equipo se trasladaba a San Vicente de la Barquera (Cantabria), el punto de partida del Camino Lebaniego. La idea era dar de comer a 80 peregrinos, quienes no han disfrutado de un menú cinco estrellas Michelin precisamente.

David Bustamante ayuda al equipo rojo de Masterchef y compra el postre en una pastelería

David Bustamante, vecino ilustre de la localidad y ex concursante del programa de TVE, se pasó a saludar sin esperarse que acabaría ayudando cuando Sandra, una de las concursantes, tuvo que abandonar. El cantante de OT no lo dudó y se colocó el delantal para ayudar en el equipo rojo de Londoño. Este sería el peor con diferencia, ya que nada los salió bien: «Todos vosotros sin excepción habéis estado despistados, desubicados y con una actitud que no era la correcta«, los reprocharía después Jordi Cruz.

Y es que, realmente, sin la ayuda del chef catalán no habrían conseguido acabar ninguno de los platos. También él ha sido quien ha dado el visto bueno a la trampa de enviar David Bustamante a buscar sobaos para los invitados, ya que a los cocineros no habían tenido tiempo y no habían sabido reaccionar: «Esta es la primera vez que envío un invitado a comprar algo a una pastelería. Si no llega a ir, no servimos postre. Ha sido un desastre soberbio». Los concursantes no se lo tomaban mucho seriamente y, al final, Cruz se ha enfadado de verdad: «¿Estáis de cachondeo? ¿Estáis contentos con no haber sacado el menú como Dios manda? ¿De haber sacado un plato en tercera posición? No sé de dónde sale vuestra alegría».

David Bustamante vuelve a Masterchef | TVE

Sandra Gago, la expulsada de Masterchef de esta semana

La expulsada de esta semana ha sido Sandra Gago, modelo y famosa para ser la pareja de Feliciano López. Ya desde la primera prueba se hizo evidente que no era su noche, ya que no presentó un buen plato y más adelante acabarían acusándola de cargarse el pescado. En la de exteriores, además, empezó a sentir un dolor de cabeza «insoportable y constante» y tuvo que abandonar.

Ya en la eliminatoria, el resultado no convenció porque no supo materializar la idea que tenía y esto le restó puntos: «Se nota que tienes miedo y esto se traslada al plato. Lo único que salva tu propuesta es el emplatado». Ella ha intentado justificarse, pero: «Quería hacer un pesto, pero no he encontrado lo parmesano ni un queso que quedara bien y me he bloqueado«.

Sandra Gago, eliminada de Masterchef | TVE

Una gala intensa en la que se ha visto muy buen rollo entre los concursantes, sí, pero en la que el nivel ha dejado mucho que desear.