Telecinco castiga Jorge Javier per la mala audiència del programa nou

Males notícies per a Jorge Javier Vázquez. El seu programa nou a Telecinco no ha agradat gens i els números que està obtenint són molt inferiors als que s’esperaven. Cuentos Chinos havia de ser un dels programes que salvessin la cadena de la caiguda en picat que han iniciat fa uns mesos, però en aquesta primera setmana d’emissió ja ha quedat clar que no complirà amb aquest objectiu. Tampoc no ajuda que s’acabi de saber que una de les col·laboradores que havia fitxat, Bárbara Rey, ha decidit cancel·lar la seva participació perquè va decebre’s molt el dia de la seva estrena.

Doncs bé, la cadena ha reaccionat ràpidament i acaba d’anunciar un canvi en la graella. Fins ara, aquest programa de Jorge Javier que havia de fer la competència a El Hormiguero s’emetia de dilluns a divendres a partir de les 21:50 hores. Doncs bé, a partir d’ara es queda sense un dia d’emissió. El programa es cancel·la la nit dels dijous, que aprofitaran per començar la gala de Gran Hermano VIP abans. Aquesta edició està agradant, així que intentaran explotar-la encara que això suposi carregar-se un dia del seu programa -que havia de ser- estrella.

Jorge Javier perd un dia d’emissió | Telecinco

Jorge Javier Vázquez perd un dia d’emissió de Cuentos Chinos

El presentador, mentrestant, continua a la seva amb la presentació del seu nou programa. En el Cuentos Chinos d’aquest dimarts, per exemple, va voler aprofitar la llista de contactes famosos que té per revelar unes quantes tafaneries.

Entre elles, va agradar que parlés de la boda d’Isa Pantoja i Asraf Beno. La filla petita d’Isabel Pantoja es donarà el “sí, vull” en una cerimònia amb moltes absències familiars. Qui sí que estarà present serà el presentador de Badalona, que tindrà un paper important en ser escollit com el padrí del matrimoni.

La noia ha justificat aquesta decisió tan impactant: “Jorge Javier ha confiat en mi des del primer moment. He passat moments bons i dolents al seu costat, però significa molt per a mi. Ell és el meu padrí televisiu i volia que també estigués en un dia tan important com és la meva boda”. I què ha dit l’expresentador de Sálvame? “Estic fart que aquesta nena rebi un rebuig rere un altre. Amb mi no en patirà cap”.