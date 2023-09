Jorge Javier Vázquez està patint perquè els teleespectadors no parlen bé del seu programa nou i tampoc no està obtenint bona audiència. L’antic presentador de Sálvame ara està al capdavant de Cuentos Chinos, un invent arriscat de Telecinco en què són habituals les clatellades i l’humor gamberro. La seva primera convidada va ser Bárbara Rey, la vedette i examant de Joan Carles de Borbó. La dona havia estat vetada a la cadena durant uns quants mesos, però el de Badalona li tornava a obrir les portes per poder contractar-la com a col·laboradora habitual de l’espai.

En la seva estrena va parlar, sobretot, de l’aventura extramatrimonial que va tenir amb el rei emèrit espanyol durant uns quants anys. El problema és que també van tractar altres temes d’actualitat i va ser llavors quan va deixar anar un comentari retrògrad que no va agradar a Jorge Javier, que la va esbroncar en directe. I és que, en entrar Carlos Sobera a plató, Bárbara Rey va deixar anar un “jo et faig dos petons perquè vull, eh, que ara s’ha de dir” i això va interpretar-se com a una mofa al cas Rubiales i Jenni Hermoso. El presentador no va poder callar-se: “O evoluciones amb la societat o et quedes amb la caspa“.

Per què Bárbara Rey ha decidit cancel·lar la participació a Cuentos Chinos?

Bárbara Rey, molt ofesa, va intentar defensar-se i no hauria acabat gaire contenta aquesta primera intervenció. De fet, acaba de sortir a la llum que s’ha replantejat l’oferta del programa i s’ha negat a ser-ne col·laboradora. Yotele anuncia en exclusiva que no tornaran a comptar amb l’actriu a plató perquè ha decidit cancel·lar aquest acord “després de la topada amb el presentador“.

Era dimarts passat quan deien que passaria a formar part de la plantilla de tertulians, però fins ara no l’havíem tornat a veure per allà. Segons aquest mitjà especialitzat, la seva visita no arribarà i això la converteix en la primera baixa abans, fins i tot, de demostrar què volia fer en la seva secció. Entre els motius, que se sentís “decebuda” per la direcció del programa, ja que li havien assegurat que aquell seria un espai blanc i enfocat a l’humor sense política ni una ideologia marcada.