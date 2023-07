Una extreballadora de ‘Sálvame’, molt crítica amb els companys

Conchita Pérez ha guanyat moltíssima repercussió mediàtica gràcies a Sálvame, un programa del cor que l’ha presentat com una poligrafista experta en saber si algú està mentint o no. Juntament amb la seva màquina de la veritat, la dona ha aconseguit desemmascarar molts famosos. Ara, però, s’ha quedat sense feina a televisió arran de la cancel·lació de l’espai de Telecinco. El primer que ha fet ha estat concedir una entrevista a El País en què reconeix que ella treballa d’això també fora de la petita pantalla.

Contenta, explica que rep gent interessada en descobrir la veritat a Saragossa i a Madrid. Ha agraït l’oportunitat a Mediaset perquè sap que aquest paper a Sálvame l’ha ajudat a aconseguir molts clients. Això sí, no tot ha estat maco i també ha tret a la llum quina creu que ha estat la pitjor part d’aquesta experiència.

Conchita Pérez, la poligrafista de Sálvame | Telecinco

Conchita del polígraf critica els companys de Sálvame

Semblava que tenia bon rotllo amb els companys de programa, però sembla que no ha estat així si tenim en compte les declaracions que ha deixat anar: “La televisió ha estat un extra increïble, han estat anys molt bons encara que també hi ha hagut decepcions. Hi ha molta hipocresia i hi ha gent que no és el que sembla. Mai no he fet pinya amb els col·laboradors. Aquell que ve amb pecat s’acostuma a delatar sol. Creuen que no funciona o creuen que és un joc i que guanyaran… i no ho és”.

En aquesta entrevista, Conchita també ha revelat què feia abans de fer aquesta feina: “He vist i he sentit de tot. Abans de fer-me poligrafista vaig dirigir un hotel de carretera al costat d’una benzinera. Allà veia de tot. Camioners toxicòmans, empresaris corruptes, jutges i infidels”. Tota una vida abans del programa que l’ha fet famosa almenys de cara a la imatge pública.