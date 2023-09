Telecinco castiga a Jorge Javier por la mala audiencia del programa nuevo

Malas noticias para Jorge Javier Vázquez. Su programa nuevo en Telecinco no ha gustado nada y los números que está obteniendo son muy inferiores a los que se esperaban. Cuentos Chinos tenía que ser uno de los programas que salvaran a la cadena de la caída en picado que han iniciado hace unos meses, pero en esta primera semana de emisión ya ha quedado claro que no cumplirá con este objetivo. Tampoco ayuda que se acabe de saber que una de las colaboradoras que había fichado, Bárbara Rey, ha decidido cancelar su participación porque se decepcionó mucho el día de su estreno.

Pues bien, la cadena ha reaccionado rápidamente y acaba de anunciar un cambio en la parrilla. Hasta ahora, este programa de Jorge Javier que tenía que hacer la competencia a El Hormiguero se emitía de lunes a viernes a partir de las 21:50 horas. Pues bien, a partir de ahora se queda sin un día de emisión. El programa se cancela la noche de los jueves, que aprovecharán para empezar la gala de Grande Hermano VIP antes. Esta edición está gustando, así que intentarán explotarla, aunque esto suponga cargarse un día de su programa -que tenía que ser- estrella.

El presentador, mientras tanto, continúa a la suya con la presentación de su nuevo programa. En el Cuentos Chinos de este martes, por ejemplo, quiso aprovechar la lista de contactos famosos que tiene para revelar unos cuantos cotilleos.

Entre ellos, gustó que hablara de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La hija pequeña de Isabel Pantoja se dará el «sí, quiero» en una ceremonia con muchas ausencias familiares. Quien sí que estará presente será el presentador de Badalona, que tendrá un papel importante al haber sido escogido cómo el padrino del matrimonio.