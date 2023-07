Asraf Beno, afectado y con secuelas después de ‘Supervivientes’

Asraf Beno ha sido el cuarto clasificado de esta última edición de Supervivientes , un reality que ha sufrido y demostrado que tiene capacidad de sobrevivir en una isla desierta. Él ha sido, realmente, uno de los que más ha pescado y de los que más fruta ha recolectado. Ahora que ha vuelto a Madrid después de esta experiencia, ¿qué secuelas le han quedado? Son muchos los ex concursantes del programa de Telecinco que se quejan de que la vuelta a la rutina es difícil y parece que su caso, también lo ha sido.

Así lo ha revelado en una ronda de preguntas con sus seguidores de Instagram, quienes se han interesado sobre varios aspectos sobre su paso por el reality . Lo primero que ha dejado claro es que le ha encantado la experiencia: «No quería ser expulsado porque me lo pasaba muy bien, lo echo todo de menos. Ahora siempre que veo un árbol me fijo en su fruto y cuando voy a la playa, quiero coger los cangrejos de la roca».

No ha sido muy fácil, por eso, teniendo en cuenta que se ha enfrentado a prácticamente todos sus compañeros: «No creo que tenga tanta fuerza mental, no he parado de llorar en todo el concurso porque estaba muerto psicológicamente hablando… He tenido que pensar en mi familia para encontrar fuerzas de donde no las veía».

Asraf Beno lo ha pasado mal en Honduras | Telecinco

Asraf Beno tiene el cuerpo lleno de heridas después de Supervivientes

Estar cuatro meses sin prácticamente comer nada le ha generado secuelas físicas: «Tengo heridas de guerra, sobre todo a nivel físico porque me noto sin energía. El otro día fui al gimnasio y no pude hacer casi nada porque tengo muchas agujetas. Además, que tengo las piernas llenas de heridas. Me está costando dormir en la cama, sobre todo los primeros días me costaba y notaba mucho dolor de espalda. Dormía poquísimo y me sentía superincómodo. De hecho, estoy durmiendo en el sofá porque allá estoy más cómodo… en la incomodidad».

Ahora que ha vuelto, dice que se siente extraño también psicológicamente: «Me parece muy fuerte ir al centro comercial porque hay mucha gente y ahora me parece una locura. Cuando conduzco y veo que los coches se mueven también siento una sensación muy extraña. No veo las calles del mismo modo y tampoco nada como antes, ya que hemos estado en condiciones muy difíciles. Ahora mismo estoy un poco en shock porque lo veo todo diferente. No sé si es una secuela o un aprendizaje».

Asraf Beno revela qué secuelas le han quedado de Supervivientes | Instagram

¿Y en cuanto a la comida? Ha estado cuatro meses con el estómago vacío y con solo pez o fruta como alimentos. ¿Volver a la rutina ha estado fácil? «Creo que he engordado unos cinco kilogramos desde que he vuelto. Estoy bien, sin un efecto rebote grande o ansiedad por la comida. Es cierto que tenía ganas de comer todo lo que echaba de menos cuando estaba en la isla, pero no siento ansiedad por comida ahora que puedo. Quiero mantenerme así con la ayuda del gimnasio».