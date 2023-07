Un aristócrata revela más detalles de la muerte del hermano de Juan Carlos

Juan Carlos de Borbón se ha convertido en el protagonista indirecto del documental que ha preparado Netflix Italia sobre Vittorio Emanuele di Saboya, un aristócrata italiano muy controvertido. La idea era que se defendiera de la acusación de asesinato que hubo contra él en 1978, pero en un momento concreto suelta una frase que ha generado mucha curiosidad: «Tengo muchas cosas a explicar sobre el rey emérito español, pero no puedo«.

Dice que no puede explicar públicamente todo lo que sabe porque sabe que sufriría las consecuencias, pero de todas maneras ha dado su versión de lo que pasó el fatídico día en que Juan Carlos de Borbón habría matado a su hermano Alfonso: « Juanito la lió, disparó a su hermano y lo mató. No lo disparó directamente, sino a través de un armario… Yo estaba allí. Fue un accidente al 100%, pero yo escondí mi arma inmediatamente porque sé que me habrían culpado. Después de aquello, Franco lo llamó y le dijo que le haría rey», espeta.

Juan Carlos de Borbón disparó a su hermano | La Sexta

Vittorio Emanuele di Saboya tiene mucha información sobre Juan Carlos de Borbón

Han llegado a ser muy próximos, sobre todo cuando compartieron años de exilio en Portugal: «Allí en la playa de Cascais siempre disparábamos a tarros y botellas». Eso sí, también habrían tenido algunos enfrentamientos que han acabado empeorando su relación. Hasta el punto que ahora le acusa de haber tenido una actitud nefasta las últimas veces que han coincidido: «Era muy poco educado con mi mujer y conmigo cuando teníamos enfrentamientos. No sé por qué lo hacía, ya que siempre fuimos muy amables con él y él lo sabe».

Vittorio Emanuele di Saboya habla de Juan Carlos de Borbón | Instagram

El aristócrata italiano tendría mucha información confidencial sobre Juan Carlos de Borbón, sobre todo de aquellos años que compartieron en Portugal. ¿Por qué dice que no puede revelar todo lo que sabe sobre él? ¿Lo han amenazado o simplemente sabe cómo funciona la Casa Real y todo lo que podría comportar para él hablar más de la cuenta? La expectación alrededor de su figura ha crecido mucho después de este documental, eso sí.