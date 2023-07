Un aristòcrata revela més detalls de la mort del germà de Joan Carles

Joan Carles de Borbó s’ha convertit en el protagonista indirecte del documental que ha preparat Netflix Itàlia sobre Vittorio Emanuele di Savoia, un aristòcrata italià molt controvertit. La idea era que es defensés de l’acusació d’assassinat que va haver-hi contra ell el 1978, però en un moment concret deixa anar una frase que ha generat molta curiositat: “Tinc moltes coses a explicar sobre el rei emèrit espanyol, però no puc“.

Diu que no pot explicar públicament tot el que sap perquè sap que patiria les conseqüències, però de tota manera ha donat la seva versió de què va passar el fatídic dia en què Joan Carles hauria matat el seu germà Alfonso: “Juanito la va fer grossa, va disparar al seu germà i el va matar. No el va disparar directament, sinó a través d’un armari… Jo estava allà. Va ser un accident al 100%, però jo vaig amagar la meva arma immediatament perquè sé que m’haurien culpat. Després d’allò, Franco el va trucar i li va dir que el faria rei”, etziba.

Joan Carles de Borbó va disparar el germà | La Sexta

Vittorio Emanuele di Savoia té molta informació de Joan Carles de Borbó

Han arribat a ser molt pròxims, sobretot quan van compartir anys d’exili a Portugal: “Allà a la platja de Cascais sempre disparàvem a pots i ampolles”. Això sí, també haurien tingut alguns enfrontaments que han acabat empitjorant la seva relació. Fins al punt que ara l’acusa d’haver tingut una actitud nefasta les últimes vegades que han coincidit: “Era molt poc educat amb la meva dona i amb mi quan teníem enfrontaments. No sé per què ho feia, ja que sempre vam ser molt amables amb ell i ell ho sap”.

Vittorio Emanuele di Savoia parla de Joan Carles de Borbó | Instagram

L’aristòcrata italià tindria molta informació confidencial sobre Joan Carles de Borbó, sobretot d’aquells anys que van compartir a Portugal. Per què diu que no pot revelar tot el que sap sobre ell? L’han amenaçat o simplement sap com funciona la Casa Reial i tot el que podria comportar per a ell parlar més del compte? L’expectació al voltant de la seva figura ha crescut molt després d’aquest documental, això sí.