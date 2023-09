La lista de los familiares vetados en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno

Isa Chabelita Pantoja y Asraf Beno se casarán el próximo 13 de octubre. La pareja no ha hecho caso a las supersticiones que antiguas que recomiendan no dar el sí, quiero en este día y ya lo tienen todo preparado. La hija de Isabel Pantoja debe de estar muy nerviosa e inmersa en los preparativos de las últimas semanas, un momento angustioso en el que no contará con el apoyo de muchos miembros de su familia. ¿Y esto por qué? Desde que la tertuliana de televisión se enfrentara a su hermano Kiko Rivera, que la relación con el resto también ha ido empeorando.

La lista de familiares de la chica que no han recibido invitación es muy larga. La principal ausencia -aunque también la más esperada- es la de su hermano. Teniendo en cuenta que hace años que dejaron de tener relación, lo más lógico era que tampoco se vieran aquí. Ahora bien, si ni siquiera un día tan importante para ella hace que Kiko ceda y le pida perdón… De momento, parece que la reconciliación no tendrá lugar en un futuro inmediato y que no habrá foto familiar en ninguna revista.

La familia de Isa Pantoja no acudirá a su boda con Asraf Beno

Ahora mismo, Isa no se habla con sus primos (los hijos de la también colaboradora de Sálvame Raquel Bollo) y, por lo tanto, ninguno de los tres no acudirán al matrimonio. Tampoco han querido invitar a Agustín Pantoja, el tío de la futura novia. Él siempre se ha posicionado en contra de la chica y, por eso, no ha querido que esté presente en este día. ¿Cuál es el problema? Que al dejarlo a él fuera de la lista de invitados, ahora la madre tampoco quiere acudir. La Razón asegura que la cantante está dispuesta a perderse este día como castigo: «La tonadillera apuesta más por su hermano Agustín que por sus hijos, esto queda demostrado claramente por su actitud con uno y con los otros a lo largo de los años», dicen en este medio.

Isa Pantoja y Asraf Beno se casarán pronto | Europa Press

Sin la madre, ni el hermano, ni los tíos ni los primos… Isa Pantoja no tendrá una mesa familiar muy grande, al parecer. Ahora bien, no estará sola si hagamos caso a las informaciones que dicen que ha invitado a más de doscientas personas. Es probable que las fotos de la ceremonia se vendan como exclusiva a alguna revista, pero el valor que tendrán será muy inferior al que podría haber estado precisamente por esta ausencia de la madre y el hermano.