La llista dels familiars vetats a la boda d’Isa Pantoja i Asraf Beno

Isa Chabelita Pantoja i Asraf Beno es casaran el pròxim 13 d’octubre. La parella no ha fet cas a les supersticions que antigues que recomanen no donar el sí, vull en aquest dia i ja ho tenen tot preparat. La filla d’Isabel Pantoja deu estar molt nerviosa i immersa en els preparatius de les últimes setmanes, un moment angoixant en el qual no comptarà amb el suport de molts membres de la seva família. I això per què? Des que la tertuliana de televisió s’enfrontés al seu germà Kiko Rivera, que la relació amb la resta també ha anat empitjorant.

La llista de familiars de la noia que no han rebut invitació és molt llarga. La principal absència -encara que també la més esperada- és la del seu germà. Tenint en compte que fa anys que van deixar de tenir relació, el més lògic era que tampoc no es veiessin aquí. Ara bé, si ni tan sols un dia tan important per a ella fa que Kiko cedeixi i li demani perdó… De moment, sembla que la reconciliació no tindrà lloc en un futur immediat i que no hi haurà foto familiar a cap revista.

La família d’Isa Pantoja no acudirà a la seva boda amb Asraf Beno

Ara mateix, Isa no es parla amb els seus cosins (els fills de la també col·laboradora de Sálvame Raquel Bollo) i, per tant, cap dels tres no acudiran al matrimoni. Tampoc no han volgut convidar a Agustín Pantoja, el tiet de la futura núvia. Ell sempre s’ha posicionat en contra de la noia i, per això, no ha volgut que estigui present en aquest dia. Quin és el problema? Que en deixar-lo a ell fora de la llista de convidats, ara la mare tampoc no vol acudir-hi. La Razón assegura que la cantant està disposada a perdre’s aquest dia com a càstig: “La tonadillera aposta més pel seu germà Agustín que pels seus fills, això queda demostrat clarament per la seva actitud amb un i els altres al llarg dels anys”, diuen en aquest mitjà.

Isa Pantoja i Asraf Beno es casaran aviat | Europa Press

Sense la mare, ni el germà, ni els tiets ni els cosins… Isa Pantoja no tindrà una taula familiar gaire gran, pel que sembla. Ara bé, no estarà sola si fem cas a les informacions que diuen que ha convidat a més de dues-centes persones. És probable que les fotos de la cerimònia es venguin com a exclusiva a alguna revista, però el valor que tindran serà molt inferior al que podria haver estat precisament per aquesta absència de la mare i el germà.