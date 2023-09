Toñi Moreno revela todo lo que no ha explicado sobre ‘Masterchef’

Toñi Moreno ha hablado de su experiencia en Masterchef pocas horas antes de una nueva emisión. El casting de esta edición está gustando mucho, con buen rollo y también mucha emoción. La presentadora reconoce que le habían ofrecido participar varias veces, pero que nunca había podido decir que sí porque estaba ligada contractualmente a Telecinco y era incompatible. Ahora que había fichado por TVE para presentar Plan de tard e, ya no podía decir que no: «Me ilusioné con aquella llamada porque soy fan del formato y me encanta, lo veo todos los años. Pensé que sería una buena experiencia y, por eso, dije que sí».

Antes de entrar, habló con otros famosos ligados al concurso: «Terelu Campos me dijo que sería duro y, efectivamente. No creía que lo fuera tanto, pero realmente es una experiencia apasionante y muy exigente», revela a VerTele . Tiene claro que repetiría, ya que cree que ha sido un proyecto profesional que ha supuesto «un antes y un después» en su vida privada: «He descubierto muchas cosas de mí, como un afán de superación que no sabía que tenía».

Toñi Moreno cree que se ha expuesto mucho en la experiencia en Masterchef

Cree que se ha expuesto más de lo que quería, pero considera «imposible» no hacerlo: «Cada día grabamos 14 horas y no puedes estar impostado. Este es el programa en el que más me he expuesto porque aquí sí que te olvidas que hay cámaras. He hecho muchísimas horas de directo en mi carrera, pero aquí me he desnudado como nunca había hecho. A veces pienso que no recuerdo todo lo que he explicado aquí y estoy aterrorizada. Es la primera vez que bromeo sobre temas de mi vida privada, por ejemplo».

Dice que lo ha pasado mal, sobre todo en los momentos en los que preparaba platos que sabía que no eran buenos: «He llorado mucho cada vez que he entregado una mierda . No me preocupaba hacer el ridículo porque sé que es un programa de entretenimiento, pero es que había trabajado muchísimo la preparación del plato hasta el punto de ir a dormir a las tres de la madrugada porque había estado practicando».

Tũy Moreno llora en Masterchef | TVE

La presentadora se planteó abandonar el concurso en alguna ocasión

Reconoce que es normal sentir, en algún punto, que quieres abandonar: «Tienes ganas de ganar y también de abandonar e ir hacia casa porque es un programa muy estresante. He tenido ganas de irte, pero no porque me trataran mal sino porque es duro. Nunca me había imaginado que lloraría por culpa de unos huevos fritos. Lo más duro de todo ha sido no ver a mi hija, ya que grabábamos tres días a la semana y solo la podía ver los sábados».

Toñi Moreno dice que, en su caso, se ha gastado mucho dinero en clases de cocina: «Me he gastado en clases lo que no he ganado en el programa. Dicen que me sale a deber, de hecho. Cuando acababa de grabar, iba con la profesora y me estaba con ella desde las nueve de la noche hasta la una de la madrugada. Al día siguiente a las siete por la mañana ya me recogían, así que ha sido una mili «.

Mucha emoción en Masterchef con Toñi Moreno | TVE

¿Y con los jueces cómo ha sido la relación? Considera que ha habido días mejores y otros peores: «He llorado muchísimo, pero también os reiréis mucho conmigo. A los jueces los conocía porque les había entrevistado a los tres, pero me han sorprendido porque tienen un trato próximo y son personas bellísimas. También digo que desde que acabé de grabar el programa, no he vuelto a coger una cuchara».