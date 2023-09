La policía española detiene un hombre por tocarle el culo a una reportera

La policía española ha detenido este martes por la mañana un hombre que ha agredido sexualmente a la reportera del programa ‘En boca de todos’ Isa Baldo. Un hombre se ha acercado a la periodista mientras estaba en directo en el barrio de Lavapiés, en Madrid, y le ha tocado el culo por la espalda mientras hablaba con la cámara. Después de agredirla, el hombre, escondido detrás unas ojeras de sol, ha intentado que su acto pasara desapercibido preguntando de qué canal eran. Baldo ha mantenido la transmisión con mucha profesionalidad hasta que el presentador del programa que estaba al plató, Nacho Abad, lo ha interrumpido para abordar la situación. «Te acaba de tocar el culo?», pregunta, a la cual Baldo responde afirmativamente.

«Ponemos delante a este tío tonto», espetaba Abad. La reportera lo ha encarado directamente y le ha pedido explicaciones: «Por mucho que quisieras preguntarnos, me tenías que tocar el culo?«, pregunta. El hombre, entre excusas, intenta marchar del lugar de los hechos como si nada del que ha hecho hubiera pasado. Toda la situación ha quedado grabada íntegramente por las cámaras de Cuatro. “Tú estás haciendo tu trabajo, todo lo bien que lo haces siempre, y llega un imbécil y te toca el culo con ningún derecho. Me indigna”, insistía Abad. Después del delito sexual cometido por este hombre, la cadena ha procedido a denunciar los hechos a la policía. Poco después, la policía española ha acabado deteniendo al autor de este acto.

Una agresión sexual en directo.



Lo que hasta hace poco era “normal”, gracias al feminismo ya no lo es.#SeAcabo la impunidad. Sólo sí es sí.



Todo el apoyo a @IsaBalado pic.twitter.com/qy2VKUz36i — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 12, 2023

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

Comportamiento reiterado

Poco después de que Baldo cortara la emisión en directo, desde la cadena han retomado la retransmisión desde el mismo punto de la calle donde se han producido los hechos. La reportera ha relatado que el hombre continuaba deambulando por la calle increpando y molestando a todo el mundo que pasaba por allá. “Lo peor es que sigue por aquí, por esta calle y veo que va chocando la mano y molestando a todas las personas a las cuales se encuentra. No es cosa mía. Está haciendo el mismo con todas las chicas. Es muy desagradable y más cuando te encuentras trabajando”, sentencia Baldo. El hombre continuaba acercándose y desde el plató le pedían que lo grabes. Ella, pero, estaba incómodo con la situación, según ha asegurado. “Me ha puesto bastante nerviosa y no me gusta… No me apetece nada darle protagonismo», añadía la periodista pidiendo poder continuar con su trabajo sin centrar el directo en el hombre.