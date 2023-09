Els comuns reclamen a Aragonès que comenci a moure els pressupostos del 2024

Els comuns han reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que posi “en marxa la maquinària” del Govern per demostrar que vol acabar la legislatura. En una roda de premsa al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha assegurat que Aragonès té “tres oportunitats per a demostrar que té sentit acabar la legislatura”: el debat de política general, l‘execució dels pressupostos actuals i els pressupostos del 2024. Són tres qüestions clau per als comuns, que consideren “sorprenent” que el Govern encara “no hagi fet cap pas per aprovar pressupostos”.

El portaveu dels comuns ha exigit a Aragonès que “no doni per perduda la legislatura” i “expressi ambició, lideratge i capacitat de governar” i “un rumb clar”. Cid ha considerat que la Diada ha sigut un “punt d’inflexió” per demostrar que els catalans tenen “voluntat” d’obrir una “nova etapa i avançar”, un missatge que també va dirigit a la Generalitat. “El que volen els catalans és avançar en acords, posar fi a la judicialització i avançar en noves conquestes”, ha insistit. L’any passat els pressupostos van trigar gairebé mig any a aprovar-se per la sortida de Junts del Govern i l’estira-i-arronsa d’ERC i PSC.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acte de campanya / Europa Press

Crítiques al PP pel doble joc amb Junts

Cid també ha carregat contra el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, per haver mantingut contactes amb Junts mentre criticaven Sumar per haver-se reunit amb Carles Puigdemont. “Feijóo ha fet de la mentida la seva forma de fer política, però sempre se l’acaba enganxant”, ha denunciat. “El PP posa el crit al cel, però intenta negociacions secretes per la porta del darrere”. El dirigent popular ha assegurat que el partit independentista va posar-se en contacte amb ells a través de terceres persones, però que van tallar les converses després del discurs de Puigdemont reclamant una llei d’amnistia abans d’investir el president espanyol.