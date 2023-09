El PP admet contactes amb Junts abans del discurs de Puigdemont

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admès que el seu partit ha mantingut “contactes” amb Junts per explorar una possible entesa per a la seva investidura, però ha assegurat que van ser a petició del partit independentista. En una entrevista a Telecinco, Feijóo ha explicat que els populars van decidir tallar els contactes després d’escoltar el discurs de Carles Puigdemont, on va reclamar l’aprovació d’una llei d’amnistia com a condició prèvia per negociar la investidura de Pedro Sánchez.

Els populars consideren “immoral, il·legal” i “inaudita” la decisió del PSOE de negociar una possible amnistia pels fets de l’1-O. Davant la impossibilitat d’obtenir els suports necessaris per a investir Feijóo, el PP ha decidit intentar arraconar el PSOE de cara a una possible repetició electoral. De fet, ja han anunciat que faran servir la seva majoria absoluta al Senat per convocar la comissió general de les comunitats autònomes perquè “tots els presidents autonòmics vagin al Senat i puguin opinar sobre si a Espanya mana algú que està a l’oposició en una comunitat autònoma”.

El cap de llista del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, votant a l’urna del Congrés del casal de gent gran Sant Ildefons de Barcelona / ACN

El PP català carrega contra el PSOE per parlar amb Puigdemont

El diputat del PP i cap de llista dels populars a les eleccions del 23-J, Nacho Martín Blanco, ha sortit al pas d’algunes crítiques contra el seu partit per haver mantingut contactes amb Junts i ha negat rotundament que arribessin a parlar amb Puigdemont. “Seria un autèntic disbarat contactar amb una persona fugada de la justícia, un pròfug”, ha dit Martín Blanco en una entrevista a TV3. El diputat català ha volgut diferenciar les converses directes amb Waterloo dels “contactes en l’àmbit parlamentari” que s’han produït amb Junts.

El popular també ha carregat contra el PSOE —que segons ells “ha claudicat”— per haver-se posat en “contacte amb un fugit que menysprea la democràcia i els ciutadans”. Martín Blanco creu que l’aprovació d’una llei d’amnistia seria un “cop a la Constitució i a la democràcia”.