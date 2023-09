Proposen un “marc legal” europeu per regular el dret a l’autodeterminació

Un grup d’eurodiputats, integrats en el Self-determination Caucus del Parlament Europeu, ha presentat aquest dimarts una proposta de regulació que serveixi com a “marc legal” per implementar el dret a l’autodeterminació a la Unió Europea (UE), ja que aquests processos tenen una “dimensió interior” i una “dimensió comunitària molt clara” i, per això, cal tenir una eina que ho reguli. La situació actual crea, segons els redactors de la proposta, “una greu d’incertesa legal” perquè el dret comunitari no estableix “què passa quan una entitat se separa de l’estat membre i queda dins de la UE”.

La professora de Dret Públic i Drets Humans a la Universitat d’Edimburg, Elisenda Casanas, que ha coordinat la redacció de la proposta, ha deixat clar en roda de premsa al Parlament Europeu, Estrasburg, que aquest reglament “és compatible amb molts dels principis fonamentals dels estats membres” i que busca fixar unes “garanties i condicions” per exercir el dret a l’autodeterminació a la UE.

La “condició” sine qua non per iniciar un procés d’autodeterminació és que hi hagi una majoria parlamentària en el territori en qüestió i reconeix que la votació es pot fer sota diferents formes, però subratlla que les decisions han de ser “reversibles” i les votacions s’han de poder “repetir”. Zelai Nikolas, una altra de les expertes que ha intervingut en el redactat, ha subratllat que “aquest instrument proposa que les institucions assumeixin les conseqüències jurídiques dels exercicis democràtics i que trobin un acomodament per a aquestes reivindicacions”.

Mantenir la ciutadania europea

Els eurodiputats dels Verds, l’Esquerra i els liberals de Renovar Europa defensen que les institucions comunitàries han “d’intervenir” quan hi ha un “clar risc de violació dels valors europeus per part dels estats membre”. L’eurodiputat d’ERC Jordi Solé ha subratllat en aquest sentit que l’autodeterminació “no és una qüestió interna” i ha reclamat que la UE tingui la seva veu perquè “es tracta de l’exercici de drets fonamentals de la ciutadania europea, tindran lloc dins el territori de la UE i perquè el resultat d’aquests processos pot implicar un canvi en la configuració de la pròpia la UE”. De fet, la proposta planteja que els ciutadans del nou estat mantinguin la ciutadania europea fins que acabi la negociació, el reconeixement i la integració a la UE.

L’eurodiputat d’ERC Jordi Solé

L’objectiu de la proposta és, segons ha relatat Solé, que la UE prevegi “un marc democràtic” on al llarg de tot el procés “es respectin els principis democràtics, pluralisme i respecte a l’estat de dret, respecte als drets fonamentals, prohibició de l’ús il·legítim de la força, etc”. És a dir, garantir i protegir drets i llibertats i el principi de no discriminació, comprovar la legitimitat del dret a l’autodeterminació, proporcionar seguretat jurídica, assegurar aquesta ampliació interna i, finalment, actuar com a mediador si no es respecten els principis fonamentals.

L’aplicació d’aquesta “llei de claredat europea” es podria fer de forma immediata perquè no caldria modificar els tractats europeus. De fet, l’eurodiputat d’ERC Jordi Solé ha deixat clar en aquest sentit que “és una proposta que hi cap en el marc jurídic de la Unió Europea”. L’eurodiputada d’EAJ-PNB Izaskun Bilbao, per la seva banda, ha insistit que han articulat una proposta que encaixa perfectament en els tractats de la UE. “No cal canviar-los”, ha remarcat.

Planteja activar l’article 7 del Tractat de la UE

Fins i tot, proposen que es pugui activar l’article 7 del Tractat, que pot arribar a deixar el país en qüestió sense dret a vot al Consell d’Europa. Aquest article permet suspendre els drets com a membre de la UE si un país infringeix de “forma greu i persistent” els principis en què es basa la UE, establerts en l’article 2 del Tractat de la Unió Europea i que fan referència al “respecte de la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i respecte dels drets fonamentals, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories”.