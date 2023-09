La Moncloa creu que l’independentisme “va a la baixa” després de la Diada

La Moncloa veu a l’independentisme més dèbil després de la manifestació convocada per l’ANC que es va celebrar aquest dilluns amb motiu de la Diada. Agafant-se a les dades de la Guàrdia Urbana, que van xifrar en 115.000 el nombre d’assistents, i obviant el recompte publicat pels organitzadors, que en van comptabilitzar uns 800.000, l’executiu espanyol assegura que el moviment independentista “va a la baixa”. Una tendència que creuen que queda plasmada “elecció darrere elecció”. En aquest sentit, aquestes mateixes fonts del govern espanyol preguntades per l’ACN mantenen que els milers de persones que van sortir ahir al carrer per manifestar-se “no canvien res” en l’estratègia de negociació que el PSOE pretén seguir amb Junts i ERC un cop la investidura d’Alberto Núñez Feijóo no arribi a bon port.

El motiu pel qual justifiquen aquestes afirmacions és que l’independentisme “està perdent suport” des que el govern espanyol “fa política” i aposta “pel diàleg”. Una tònica que creuen que seguirà veient-se reflectida en un futur. A menys crispació i tensió, segons l’executiu espanyol, menys suport popular als plantejaments dels qui aposten per una independència de Catalunya. L’independentisme, però, no té aquesta mateixa percepció de la situació actual del conflicte entre Catalunya i l’Estat. De fet, sense anar més lluny, la investidura de Sánchez depèn del suport de Junts, és a dir, que l’independentisme segueix tenint el suficient pes polític per desencallar o bloquejar una legislatura.

Pere Aragonès reunit amb Pedro Sánchez a la Moncloa / ACN

La manera d’encarar les negociacions

Des de la Moncloa es mantenen ferms en la seva posició i insisteixen que aborden la negociació amb les forces independentistes amb “prudència”, “discreció” i sempre “dins del marc de la Constitució”. Ara bé, tot i les condicions que ha marcat Puigdemont per a parlar d’investidura, entre les quals s’inclou la llei d’amnistia, aquestes mateixes fonts de l’executiu espanyol es mostren optimistes envers arribar a un acord amb Junts. Recorden que, malgrat que a la política espanyola “res és descartable”, ells “treballaran” per fer possible l’entesa que permeti una investidura de Pedro Sánchez.