Un streamer critica l’obligació d’aprendre català: “Això és una dictadura?”

Els youtubers espanyols que viuen a Andorra per pagar menys impostos continuen reaccionant a la mesura impulsada pel govern andorrà d’exigir coneixements mínims de català a tothom qui vulgui viure al país. Els dos youtubers espanyols més importants, TheGrefg i ElRubius van mostrar-se disposats a aprendre català i ho van explicar en dos directes molt distesos on asseguraven que no creien que aprendre aquesta llengua fos cap impediment perquè continuessin vivint a Andorra. Ara bé, no tots els youtubers espanyols s’ho han pres bé i n’hi ha alguns que han mostrat el seu descontentament a les xarxes socials i en directes de Twitch. És el cas d’Agustin51, un twitcher andalús que ha assegurat en un directe que Andorra sembla una “dictadura” per obligar a aprendre català. Això ha desfermat una tempesta a les xarxes socials, on molts usuaris s’han indignat per les paraules de l’streamer i li han retret que visqui a un país sense parlar l’idioma oficial.

Els vídeos dels youtubers que viuen Andorra plorant per que els obliguen a aprendre català ha de ser el meu tipus de contingut preferit sense cap mena de dubte — toi toi (@elpolyklin) September 7, 2023 Clip on es pot veure l'streamer indignat per haver d'aprendre català per a viure a Andorra

Greus acusacions contra Andorra: “Això és una dictadura?”

Aquest streamer de 22 anys viu a Andorra des d’en fa cinc i ara es queixa d’haver d’aprendre català. En un directe a Twitch ha dit que es va traslladar a Andorra per tenir “llibertat” i que si hagués sabut que li demanarien aquest requisit no ho hauria fet. “Em dius fa cinc anys que per a traslladar-me a Andorra havia d’aprendre català i no vinc“, ha dit com si algú li hagués demanat que marxés a viure a aquest país. “M’agrada traslladar-me a llocs lliures, llocs on cadascú pot fer el que vulgui i s’hi respecta la fina línia amb la vida dels altres”, ha assegurat visiblement indignat. La cirereta l’ha posat després, quan tot enrabiat s’ha preguntat: “Però què és això? Una dictadura?”.