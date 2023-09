Aquests són els cinc pobles considerats els més bonics de Catalunya

Catalunya és un territori que fusiona la urbanització de grans ciutats com Barcelona amb la riquesa paisatgística dels pobles de l’interior i el litoral. Cadascun d’aquests petits racons té la seva màgia i, si ets un amant de la riquesa arquitectònica del país és imprescindible visitar aquests deu pobles, que segons la revista Timeout són els que es consideren els més bonics de Catalunya.

Cadaqués

En primer lloc, liderant el rànquing, Cadaqués és el poble considerat el més bonic de Catalunya. De l’antiga vila fortificada queden un Baluard, que acull l’Ajuntament, i un portal d’arc rebaixat que donava a la platja, però avui en dia encara és un autèntic paradís per gaudir de la història artística de Catalunya.

La platja gran de Cadaqués (Alt Empordà)

Caldes de Montbui

En segon lloc, seguint el rànquing, tenim Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Un poble característic per les seves aigües termals és el lloc ideal per passejar pels carrers medievals i veure la riquesa històrica del poble.

Caldes de Montbui / Twitter

Sant Martí d’Empúries

En la tercera posició del rànquing, la revista situa Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà). Entre les platges de la Costa Brava i els caminets costaners s’alça el poble que, tot i tenir pocs metres quadrats, compta amb una enorme riquesa cultural. Des d’una emblemàtica església, les ruïnes del castell i mostres del modernisme català.

Sant Martí d’Empúries / Twitter

Meranges

Situat a 1.590 m d’altitud a la part gironina de la Cerdanya, i fent frontera amb França i Andorra, és un lloc ideal per a aquells que vulguin fugir dels indrets més turístics i comercials de la comarca. És, també, un dels llocs preferits per als excursionistes, ja que serveix a la perfecció per convertir-se en un camp base que et permeti explorar la riquesa paisatgística del nord català.

Bagergue

Allunyat dels esquiadors i els hotels que s’omplen de gom a gom quan comença la temporada d’esquí, Bagergue encara conserva l’encant muntanyenc de la Vall d’Aran. El fred a l’hivern i la rosada a la primavera acompanyen l’Església de Sant Feliu del segle XIII i el santuari de Santa Margarida, que es converteixen en dues visites obligades en una escapada en família per la muntanya.