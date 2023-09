Mor un escalador de 56 anys als Pirineus aragonesos

Un home de 56 anys ha mort aquest passat diumenge al matí mentre escalava als Pirineus aragonesos, a Benasc concretament. Segons ha informat la Guàrdia Civil, la víctima s’ha precipitat al buit quan escalava la Cresta de Llosàs, a la comarca de la Ribagorça, amb un company de 47 anys. Els serveis d’emergència van rebre l’avís de l’accident prop de dos quarts d’onze del matí, i va ser en aquell moment que van posar en marxa el Grup de Rescat Especial d’Intervenció a la Muntanya (GREIM). Amb l’ajuda de la Gendarmeria Francesa, els equips de rescat han localitzat el cos sense vida de l’home.

Aquesta no ha estat l’única tragèdia del cap de setmana. Una dona de 40 anys va perdre la vida a causa d’un atropellament a l’N-II al punt quilomètric 674,20 al seu pas per Malgrat de Mar, en direcció Blanes. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de la mort quan faltaven cinc minuts per a les set del matí, quan per causes que encara s’investiguen una persona ha travessat la carretera per un punt no senyalitzat i ha mort atropellada. La dona, veïna de Palafolls, creuava per un lloc sense senyalitzar sense adonar-se que s’acostava un vehicle. Els Mossos d’Esquadra hi han enviat dues patrulles, una dotació dels Bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta ja són 112 les persones que han perdut la vida a la xarxa interurbana de Catalunya des que ha començat el 2023.

Una ambulància del SEM | EP

Segon atropellament del cap de setmana

Aquest mateix cap de setmana també s’ha produït un atropellament mortal a la Rambla de Barcelona. Els fets es van produir a tres quarts de dotze, segons va avançar Betevé i va confirmar el TOT Barcelona, el diari de la capital del Grup Món. La Unitat d’Investigació d’Accidents de la Guàrdia Urbana investiga les causes d’aquest atropellament i, mentrestant, ha tallat la circulació per la Rambla en sentit descendent.