Mor una dona atropellada per un camió a Esparreguera

Nova tragèdia a les carreteres catalanes. La conductora d’un turisme ha mort aquest diumenge atropellada per un camió a l‘A-2, a l’altura d’Esparreguera, al Baix Llobregat. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, el vehicle de la conductora estava aturat al voral i, quan ha baixat del vehicle, un camió li ha passat per sobre. El cos dels Mossos d’Esquadra han rebut l’avís que alertava de l’accident mortal a Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, el vehicle de la conductora estava aturat al voral i, quan ha baixat del vehicle, moment en el qual diverses patrulles s’han posat en marxa per donar-hi resposta. També han activat l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb la víctima d’aquest diumenge ja són 109 les persones que han perdut la vida a la xarxa de carreteres de Catalunya.

⚫ L'A-2 està tallada a Esparreguera ➡ Lleida per un #accident. Hi ha 2,5 km d'aturades pic.twitter.com/395EiDeCx0 — Trànsit (@transit) September 10, 2023

Segon atropellament del cap de setmana

Aquest és el segon atropellament del cap de setmana. Una jove de 21 anys que circulava amb bicicleta per Girona va morir ahir a la tarda atropellada per un cotxe. Així ho ha comunicat aquest diumenge al matí l’Ajuntament de Girona a través d’un comunicat. Segons el consistori, els fets es van produir a dos quarts de dotze del migdia a l’encreuament entre el carrer de Josep Viader i Moliner i el carrer de l’Illa, al barri de la Devesa-Güell. La investigació policial que s’ha posat en marxa apunta que el cotxe no va respectar presumptament un senyal per cedir el pas i va atropellar la noia, que circulava pel carril bici.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar a la víctima fins a l’Hospital Josep Trueta, on els metges van intentar salvar-li la vida, però va acabar morint al cap d’unes hores. Fa poques hores la policia ja ha detingut a la conductora, acusada d’un delicte d’homicidi imprudent i contra la seguretat del trànsit, ja que no duia el carnet.