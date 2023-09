Kiko Rivera, un mal empresari: tots els detalls dels negocis fallits

Kiko Rivera ha deixat de banda el seu paper com a personatge del cor aquests últims mesos, un hermetisme que justifica amb la idea que està “centrat en la música”. El fill d’Isabel Pantoja no ha tornat a aparèixer per Telecinco des que incloguessin el seu nom en la llista de famosos vetats. I això que ara li pagarien molts diners, tenint en compte que la seva germana Isa Pantoja ha confirmat que no l’ha convidat a la seva boda i que la seva ex Jessica Bueno està concursant a Gran Hermano VIP.

És en aquest context que la revista Lecturas s’ha interessat sobre els negocis que ara ocupen tot el seu temps. Expliquen que el DJ ha creat diverses societats al llarg d’aquests anys, amb les quals ha gestionat la seva carrera musical. La que va crear el 2008, dedicada a l’organització, creació i desenvolupament d’esdeveniments, la va tancar el 2020 sense que li donés cap rendiment. El 2013 va arrancar Rivera Records SL, amb la qual podria produir música, però tampoc amb aquesta ha presentat mai comptes i no presenta activitat des de fa més de quatre anys.

El 2015 va arriscar-se una altra vegada amb la creació de dues empreses. La primera estava dedicava a la gravació de so i segells discogràfics, l’única que va presentar comptes fins al 2018. En aquest cas, hauria ingressat 26.000 € i tindria acumulat un actiu de 71.000 €. Des de llavors, res. Com tampoc no ha dit què ha fet amb Six Publishing SL, que aquell any va quedar-se a zero perquè no va registrar cap venda.

Kiko Rivera reapareix després d’un temps en silenci | Europa Press

Kiko Rivera també guanya diners de Twitch, la plataforma en la qual fa directes amb els seguidors

Amb aquesta informació, queda clar que les empreses no són el millor negoci de Kiko Rivera ni molt menys. Deu ingressar diners de les reproduccions de les seves cançons, per això, però no ho fa a través de cap de les societats que han pogut analitzar. Sense relació amb la mare, tampoc no pot demanar-li ajuda econòmica a ella.

Tot un misteri, encara que és probable que s’estigui embutxacant uns quants milers d’euros de Twitch, la plataforma en què fa directes pràcticament cada dia i en la qual no fa més que guanyar subscriptors. Sigui com sigui, l’alt nivell de vida el manté juntament amb la seva dona Irene Rosales i les dues filles que tenen en comú.

Després de l’ictus i el problema cardíac que li han detectat, Kiko Rivera ha decidit allunyar-se de les males companyies i iniciar una vida més sana. La televisió no ajudava a què tingués menys estrès, així que ha engegat un nou camí que el tindria més relaxat i tranquil.