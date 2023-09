Kiko Rivera, un mal empresario: todos los detalles de los negocios fallidos

Kiko Rivera ha dejado de banda su papel como personaje del corazón estos últimos meses, un hermetismo que justifica con la idea de que está «centrado en la música». El hijo de Isabel Pantoja no ha vuelto a aparecer por Telecinco desde que incluyeran su nombre en la lista de famosos vetados. Y eso que ahora le pagarían mucho dinero, teniendo en cuenta que su hermana Isa Pantoja ha confirmado que no lo ha invitado a su boda y que su ex Jessica Bueno está concursando en Gran Hermano VIP .

Es en este contexto que la revista Lecturas se ha interesado sobre los negocios que ahora ocupan todo su tiempo. Explican que el DJ ha creado varias sociedades a lo largo de estos años, con las que ha gestionado su carrera musical. La que creó en 2008, dedicada a la organización, creación y desarrollo de acontecimientos, la cerró en 2020 sin que le diera ningún rendimiento. En 2013 arrancó Rivera Recuerdos SL, con la que podría producir música, pero tampoco con esta ha presentado nunca cuentas y no presenta actividad desde hace más de cuatro años.

En 2015 se arriesgó otra vez con la creación de dos empresas. La primera estaba dedicaba a la grabación de sonido y sellos discográficos, la única que presentó cuentas hasta el 2018. En este caso, habría ingresado 26.000 € y tendría acumulado un activo de 71.000 €. Desde entonces, nada. Como tampoco ha dicho qué ha hecho con Six Publishing SL, que aquel año se quedó a cero porque no registró ninguna venta.

Kiko Rivera reaparece después de un tiempo en silencio | Europa Press

Kiko Rivera también gana dinero de Twitch, la plataforma en la que hace directos con los seguidores

Con esta información, queda claro que las empresas no son el mejor negocio de Kiko Rivera ni mucho menos. Debe de ingresar dinero de las reproducciones de sus canciones, por eso, pero no lo hace a través de ninguna de las sociedades que han podido analizar. Sin relación con su madre, tampoco puede pedirle ayuda económica a ella.

Todo un misterio, aunque es probable que se esté embolsando unos cuántos miles de euros de Twitch, la plataforma en que hace directos prácticamente cada día y en la que no hace más que ganar subscriptores. Sea como sea, el alto nivel de vida lo mantiene junto con su mujer Irene Rosales y las dos hijas que tienen en común.

Después del ictus y el problema cardíaco que le han detectado, Kiko Rivera ha decidido alejarse de las malas compañías e iniciar una vida más sana. La televisión no ayudaba a que tuviera menos estrés, así que ha puesto en marcha un nuevo camino que lo tendría más relajado y tranquilo.