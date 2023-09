Shakira ha engegat un capítol més en la seva venjança cap a Gerard Piqué i ara ha carregat, d’una manera molt cruel, cap al seu antic sogre. En l’última cançó que ha estrenat, anomenada El jefe, arriba a desitjar la mort del pare de Piqué en una frase demolidora: “Diuen que no hi ha mal que duri 100 anys, però el meu exsogre encara no ha trepitjat sepultura“. Un dard summament lleig tenint en compte que es tracta, ni més ni menys, que de l’avi dels seus fills. En aquesta tema, tanmateix, el que ella volia era fer una oda a la classe treballadora que està explotada per treballadors rics i malvats. El que no s’esperaria era l’aparició de Cristina Cárdenas, una dona que ha deixat clar que la cantant colombiana tampoc no és una cap gaire amable.

N’ha parlat a Vamos a ver, un magazín de Telecinco que li ha donat veu perquè critiqués com tractava Shakira als seus treballadors. Amb Cristina, l’artista hauria coincidit en un rodatge publicitari perquè aquesta era la coordinadora de figuració. En aquesta experiència, presumptament, la dona hauria estat testimoni del maltractament de Shakira cap als seus treballadors: “Va posar al contracte que quan ella passés, tots els figurants havien d’aixecar-se i posar-se de cara a la paret. No hi ha més paraules. Shakira no és una bona cap i fa molts lletjos cap a les persones que treballen amb ella. He estat al seu costat durant quatre anys i he pogut veure en primera persona aquests gestos que tenia”.

Entrevista sorprenent de Cristina Cárdenas | Telecinco

Assegura que Shakira hauria “menyspreat i humiliat” una de les figurants de l’anunci: “Va demanar que ningú no la mirés als ulls i va fer fora del rodatge a una noia que destacava més que ella. La va assenyalar amb el dit… Aquí va delatar-se i va demostrar que no és una bona professional“.

A més a més, també l’acusa de no pagar bé als seus empleats: “Shakira és la dona més garrepa que et pots trobar. És una dona amb moltes fòbies i moltes inseguretats. En realitat, no sabeu què ha viscut aquella família i com ha patit Gerard Piqué”, ha etzibat.

La premsa nord-americana no es creu el testimoni de Cristina Cárdenas

La dona ja havia aparegut a televisió amb anterioritat, una antiga amiga de Rocío Carrasco a qui van acusar en el seu moment de trair-la per vendre una exclusiva i de mentir en diverses ocasions. La seva credibilitat no és gaire bona, però molts mitjans s’han fet ressò del que diu sobre la manera de treballar de Shakira. Alguns mitjans nord-americans l’acusen, directament, d’haver-s’ho inventat tot per poder tenir un moment de fama: “Cristina Cárdenas estaria acostumada a presentar-se com a testimoni en els muntatges falsos que realitzen els programes d’entreteniment per guanyar popularitat”.

Cristina Cárdenas ja havia aparegut a televisió | Telecinco

Però d’on surten tots els detalls que dona? Realment no hi ha res de cert? Shakira no s’ha pronunciat sobre aquesta acusació, així que no hi ha proves sobre quina és la versió real. Ara bé, sempre diuen allò que quan els gossos lladren alguna cosa senten.