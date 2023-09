Shakira ha estrenat una nova cançó i, com és habitual darrerament, molts l’han volgut analitzar per intentar trobar alguna indirecta cap a Gerard Piqué. En un primer moment es creia que, aquesta vegada, havia optat per deixar el rancor de banda.

Ara bé, una frase en concret ha fet pensar que potser sí que hi havia un missatge subliminar. Ens referim a aquesta: “Diuen que no hi ha mal que duri més de cent anys, però allà segueix el meu antic sogre que no trepitja sepultura“. Més dur i rabiós impossible… cap a l’avi dels seus fills? Després de l’odi cap a la sogra -amb bruixa al balcó inclosa-, sembla que ha arribat el torn d’ell.

Més enllà d’aquesta frase diabòlica, la resta de la lletra defensa els drets dels treballadors davant dels típics caps malèvols. Ara bé, l’elecció del tema tampoc no seria casual. A Twitter s’ha viralitzat una teoria esbojarrada i enrevessada que podria explicar per què la colombiana ha volgut posicionar-se amb la classe obrera. L’objectiu darrere d’aquest bon acte? Una altra vegada, criticar Gerard Piqué.

Shakira podria haver donat veu a la mainadera dels fills perquè critiqués Gerard Piqué

En un fil a Twitter, es deixa caure que Shakira podria haver donat veu a la mainadera dels seus fills en aquesta cançó. La dona, anomenada Lili Melgar, apareix en un moment del vídeo i això ha donat ales a pensar que podria tenir molt a veure amb aquesta lletra carregada d’odi cap a un cap dolent. Gerard Piqué no la va tractar gens bé i, de fet, l’hauria acomiadat de manera improcedent. Shakira ha permès que es vengi d’ell d’aquesta manera?

Aquesta mainadera va ser qui va assabentar-se que l’exfutbolista del Barça tenia una aventura extramatrimonial, de fet. Hauria col·laborat amb la cantant per trobar pistes -la famosa teoria de la melmelada que només menjava Clara Chía– i ell l’hauria fet fora quan Shakira va marxar de casa “sense pagar-li indemnització” i “amenaçant-la” amb prendre accions legals contra ella.

Lili además encontró ropa de otras mujeres escondida en la casa, lo cual terminó de comprobar la infidelidad.



Inmediatamente después de que Piqué fue delatado, despidió injustificadamente a Lili sin pagarle indemnización y amenazándola para no tomar acciones legales ⬇️ — Brunito (@ThePopStage) September 21, 2023

Aquest mateix usuari explica que Shakira s’hauria enfadat molt en assabentar-se del tracte que havia rebut Lili i l’hauria contractat ella mateixa perquè continués treballant amb els fills, ara a Miami. A més a més, li hauria pagat “tots els diners” corresponents als anys que havia cuidat d’ells.

Shakira ha tornat a contractar la mainadera | Twitter

Llavors, quan la cantant va escriure aquesta cançó hauria volgut demanar-li que participés en el vídeo: “Aquí, Shakira mostra la història de Lili, una història que molts llatinoamericans viuen cada dia amb el maltractament i pèssimes condicions laborals per part de persones privilegiades”. Sigui cert o no, també afegeix que la mainadera hauria rebut “un milió de dòlars” i se li hauria assignat un percentatge de regales del vídeo “com a mostra de solidaritat i agraïment”.

En el video, Shakira muestra la historia de Lili, que es la historia que muchos latinoamericanos viven día con día a causa del maltrato y pésimas condiciones laborales por parte de personas privilegiadas.



Shakira nos ha regalado una vez más un HIMNO: https://t.co/NYQmvZGBCM — Brunito (@ThePopStage) September 21, 2023

La història és complicada i costa de creure, però al final podria ser cert tenint en compte tot el que ha fet Shakira contra Gerard Piqué des que se separessin.