Filtren detalls de la vida familiar de Clara Chía: feina, estudis i diners

Gerard Piqué i Clara Chía han protagonitzat titular rere titular des que es revelés que el futbolista hauria enganyat Shakira amb aquesta jove publicista de 23 anys. La parella va formalitzar la relació pocs dies després d’emetre’s el comunicat en el que es confirmava que Gerard i Shakira se separarien.

Han aparegut de la mà, de viatge, en diversos restaurants i abraçats pel carrer. No s’han amagat en cap moment i aquesta actitud hauria enfadat molt a una cantant que s’està venjant des de la publicació de la seva cançó-bomba.

La premsa rosa està perseguint Clara Chía des que es revelés la seva identitat. S’ha sabut que la va conèixer en una discoteca en la que feia de cambrera, que va ser la nòvia de Riqui Puig qui els va presentar, que la va fitxar com a administrativa de Kosmos… però ara han tret a la llum més detalls sobre la seva vida privada.

Gerard Piqué i Clara Chía no amaguen el seu amor | Europa Press

De què treballen els pares de Clara Chía?

Diversos mitjans asseguren que haurien sabut on ha estudiat i de què treballen els seus pares. Diuen que els pares i el germà han estudiat tots Dret: “El germà de Clara va optar per ser advocat també i ara comparteix despatx amb el pare, qui va adquirir una maquinària de paper que li hauria permès obtenir grans beneficis. La mare treballa com a administrativa encara que també té formació jurídica”.

Cada vegada se saben més coses de la vida privada de Clara Chía | Europa Press

A El Periódico diuen que la nova parella de Gerard Piqué és l’única que ha volgut allunyar-se d’aquest camí, ja que ha estudiat Publicitat i Relacions Públiques a l’Escola Internacional de Protocol de Barcelona. Es tracta d’un centre privat molt car i prestigiós com l’Escrivá Events en el que hauria après a planificar bodes i cerimònies.